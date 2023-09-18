В Польше пьяный украинец сбил на авто своего 1-летнего ребенка

К моменту происшествия у отца ребенка обнаружили более двух промилле алкоголя.

В Польше нетрезвый украинец наехал на своего 15-месячного ребенка, внезапно оказавшегося позади машины.

Об этом сообщает Gazeta.pl.

Инцидент произошел в польском городе Гнезно в воскресенье, 17 сентября.

"По предварительным данным, нетрезвый гражданин Украины, не имеющий водительских прав, при попытке перепарковать автомобиль сбил своего 15-месячного ребенка, который внезапно оказался позади его автомобиля", – рассказали в полиции.

Мужчина задержан, у него также взята кровь на исследование. Проверка показала, что на момент происшествия у отца ребенка было более двух промилле алкоголя.

Ребенка санитарной авиацией доставлен в больницу в Познани. Позже стало известно, что девочка находится в тяжелом состоянии и получила серьезные травмы.

Ранее сообщалось, что в Польше в ДТП погибли 3 украинца, в том числе 16-летний юноша. Еще двое пострадавших украинцев были госпитализированы.

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