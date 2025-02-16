К Земле приближается астероид, который может уничтожить целые города

Только этого не хватало – ученые шокировали общество новым заявлением. Они считают, что на Землю может упасть астероид, способный уничтожить целый город. Когда это произойдет, и кто в опасности идет в материале TSN.UA.

Когда на землю упадет астероид?

Огромный космический объект может упасть на Землю со скоростью тысячи километров в час и уничтожить целые города. И это не сюжет нового голливудского фильма, а обнаруженный NASA в прошлом году астероид под названием "2024 YR4", действительно приближающийся к нашей планете. Об этом пишет Daily Mail. Объект имеет диаметр от 40 до 90 метров, то есть его размеры больше статуи Свободы. На прошлой неделе ученые повысили риск столкновения с Землей до 1 из 43, то есть до 2,3%. А ожидаемая дата столкновения с Землей – 22 декабря 2032 года.

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"Мы, возможно, не сможем предотвратить столкновение с Землей, даже с помощью миссии по его отклонению. У нас осталось меньше восьми лет, чтобы потенциально справиться с этим. При этом нужно 10 лет или даже больше, чтобы разработать, спланировать и осуществить миссию по отклонению астероида. У нас слишком мало времени", – заявил британский вулканолог и научный писатель доктор Робин Джордж Эндрюс.

Издание напомнило, что 2 с половиной года назад NASA осуществило миссию по изменению траектории двойного астероида (DART), что, несомненно, стало одним из величайших достижений человечества за всю историю. Целью миссии было подтвердить, что люди могут защитить Землю от столкновения с астероидом с помощью контролируемого столкновения с космическим кораблем.

В сентябре 2022 года космический корабль DART намеренно врезался в Диморфос. / Фото: dailymail.co.uk

"Космический аппарат DART стартовал из Калифорнии в ноябре 2021 года и завершил свое 10-месячное путешествие, столкнувшись с астероидом Диморфос 26 сентября 2022 года. более чем на пол часа, что преуспело миссии даже больше, чем ожидали в NASA", – напомнили авторы статьи.

Однако ни Диморфос, ни его спутник Дидим не угрожали Земле столкновением. Проект DART был лишь репетицией возможного сценария, если какой-то космический объект когда-нибудь действительно будет представлять опасность для нашей планеты. Но Эндрюс считает, что, несмотря на "чудо", которое создал DART, сбить с орбиты астероид аналогичным образом не получится, потому что "многое может пойти не так". К примеру, пока ученые не знают ни его точного размера, ни структуры и плотности.

Большинство астероидов являются не сплошными скальными образованиями, а "кучей обломков" — скоплением валунов, камней и песка, удерживаемых вместе слабой взаимной гравитацией пространства. Если выяснится, что астероид относится именно к таковым, столкновение с космическим аппаратом типа DART может потенциально привести к образованию облака более мелких обломков, которое в любом случае может направиться к Земле. Также существует вероятность, что, несмотря на колоссальные усилия, новая космическая миссия по изменению траектории астероида не будет столь же успешной, как проект DART.

"Всего через несколько лет мы могли бы случайно отклонить его, но этого было бы недостаточно, чтобы он избежал столкновения с планетой. Затем он все равно упадет на Землю, просто в другое место, куда удар не должен был попасть. Я не говорю, что это не сработает, но у нас мало времени. И у нас пока недостаточно информации об этом быстро приближающемся астероиде, чтобы принять взвешенное решение по защите планеты", – добавил эксперт.

Эндрюс подчеркнул, что "вероятность столкновения остается низкой".

"Я не думаю, что следует беспокоиться. Когда появятся новые данные наблюдений, вероятность столкновения, вероятно, упадет до нуля, поскольку орбита астероида будет более точно определена", – сказал он.

Ученый объяснил, что если точка падения астероида окажется посреди пустыни или в океане, он "никому не нанесет вреда", но если камень размером со статую Свободы упадет на город, он его уничтожит. По данным программы NASA по изучению околоземных объектов, в среднем каждые 5000 лет на Землю падает камень размером с футбольное поле, а каждый миллион лет — астероид, способный положить конец цивилизации. В прошлом году в отчете Космического агентства говорилось, что Земля не сможет хорошо подготовиться к столкновению с астероидом, даже если угрожающий объект удалось обнаружить за 14 лет до опасного происшествия. По предварительной информации, астероид, как минимум, такого же размера, как и упавший на Землю в 1908 году Тунгусский метеорит, уничтожив 2150 квадратных километров леса.

Место падения Тунгусского метеорита

Новое открытие ученых

А недавно учёные шокировали еще одним открытием. Они обнаружили новую потенциально пригодную для жизни планету относительно недалеко.

Через 30 лет после открытия первой экзопланеты (планеты вне Солнечной системы) астрономы обнаружили более 7 тысяч таких в нашей галактике. В то же время, экзопланетологи начали интересоваться их характеристиками с целью поиска жизни в других местах Вселенной. Об этом говорится в материале phys.org со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics. Сейчас астрономы ищут экзопланеты, которые легче описать или имеющие интересные особенности, чтобы проверить свои гипотезы и закрепить свои знания. Это касается планеты HD 20794 d, которую обнаружила команда, в состав которой входят сотрудники отдела астрономии UNIGE.

Астрономы также обнаружили, что у планеты не круговая, а эллиптическая орбита. Поэтому она в самой дальней точке своей орбиты находится в двух астрономических единицах от звезды, а в ближайшей точке — в 0,75 астрономической единицы. Земля находится на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца. Астрономы считают, что если на планете есть вода, то при сближении со своей звездой она должна была перейти из замороженного состояния в жидкое, что могло бы привести к появлению жизни. Учитывая близость этой планеты к нам, астрономы смогут тщательно изучить ее атмосферу и химический состав, что позволит сделать более точные выводы о потенциальной населенности планеты.

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"У НАС СЛИШКОМ МАЛО ВРЕМЕНИ!" К Земле приближается астероид, который может уничтожить целые города

Ранее мы писали, что загадочный сигнал из космоса озадачил ученых.

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