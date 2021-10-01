Как лечить коронавирус дома и не попасть в стационар: советы врача

Как лечить коронавирус дома и не попасть в стационар: советы врача

Ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать себе лекарства, предостерегает Светлана Гук.

Занимаясь лечением коронавирусной инфекцией дома, важно придерживаться четких правил и ни в коем случае не тянуть с обращением к своему семейному врачу.

Об этом в блиц-интервью ТСН.ua рассказала врач-пульмонолог руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КБ "Феофания" Светлана Гук.

"Как и ранее, в случае циркуляции предыдущих штаммов рекомендуется дома использовать жаропонижающие при необходимости, когда температура тела превышает 38°C, витамины С, Д и цинк все еще не теряют своих амбулаторных позиций. Важно достаточно пить: тем больше, чем выше температура, не менее 30-40 мл воды на кг веса в сутки", — рассказала врач.

По ее словам, в любом случае нельзя самостоятельно назначать себе лекарства.

"К грубым, иногда, к сожалению, фатальным ошибкам можно отнести самостоятельное использование гормонов, антикоагулянтов, антибиотиков. Препараты этих групп должен назначать только врач, потому что важно не только делать это вовремя, не раньше, не позднее необходимого, но и дозы могут быть очень разными для разных пациентов", — сказала Светлана Гук.

Кроме того, добавила врач, еще одна ошибка — позднее обращение за помощью, когда сатурация уже достигает критически низких показателей.

"Поэтому, если в течение болезни происходит снижение сатурации крови, ниже 92-94%, — время обращаться за помощью, не оставаться один на один с ситуацией", — подчеркнула Светлана Гук.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с подозрением на COVID все чаще госпитализируют детей.

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