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Как празднуют Новый год в США и Германии: детали

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Как празднуют Новый год в США и Германии: детали

ТСН.ua

Новый год – пора приглашать гостей и чем чаще собираться за столом.

Возможен ли Новый год без елки, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 28 декабря.

Новый год – пора приглашать гостей и чем чаще собираться за столом.

Между тем на елочных базарах продаются рождественские венки – обязательный декабрьский аксессуар в немецких домах. А елки стоят 40 евро за зеленую красотку.

Заметим, что семьи на новый год немцы не собираются. А выходя из дома, нужно будет закрыть все окна. На Новый год немцы привыкли запускать в небо бешеную пиротехнику. И так каждый год – в ушах свистит, а густой смог стоит до утра. Впрочем, в этом году продажи фейерверков запретили, чтобы в пандемию люди не скапливались.

Но в спорте по новогоднему декорированию американцы настоящие чемпионы. Хотя счет за электричество может достичь двух, а той трех тысяч долларов всего за две недели.

В Белом доме впервые рождественский декор не только для частных комнат, но и публичных этажей избрала жена Джона Кеннеди Жаклин. И если вы думаете, что можно просто позвать дизайнеров и заплатить им за работу – да, можно. Но жену Дональда Трампа Меланию это не спасало. Ее разносили за безвкусицу. Брунатные елки назвали кровавыми. А вазы в галерее американцам напомнили урны для праха.

Официальный YouTube канал Белого дома выложил двухчасовые записи, как горят камины в разных комнатах резиденции. Включаете дома на телевизоре – и у вас теперь тоже есть камин как у Байденов.

Елка возле Рокфеллер-центра – это самая посещаемая елка в мире. Местные говорят, что это место для туристов. Но для тех, кто впервые влюбился в Нью-Йорк в кино, это ожившая магия.

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