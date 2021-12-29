Як святкують Новий рік у США та Німеччині: деталі

Як святкують Новий рік у США та Німеччині: деталі

Новий рік – час запрошувати гостей і чим частіше збиратися за столом.

Чи можливий Новий рік без ялинки, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 28 грудня.

Новий рік – час запрошувати гостей і чим частіше збиратися за столом.

Тим часом на ялинкових базарах продаються різдвяні вінки – обов’язковий грудневий аксесуар в німецьких оселях. А ялинки коштують 40 євро за зелену красуню.

Зауважимо, що родинами на новий рік німці не збираються. А виходячи з дому, треба буде зачинити всі вікна. На Новий рік німці звикли запускати в небо шалену піротехніку. І так щороку - у вухах свистить, а густий смог стоїть до ранку. Утім цьогоріч продаж феєрверків заборонили, щоб в пандемію люди не скупчувалися.

Але в спорті із новорічного декорування американці справжні чемпіони. Хоча рахунок за електрику може сягнути дві, а той три тисячі доларів лише за два тижні.

У Білому домі вперше різдвяний декор не лише для приватних кімнат, але й публічних поверхів обрала дружина Джона Кеннеді Жаклін. І якщо ви думаєте, що можна просто покликати дизайнерів і заплатити їм за роботу - так, можна. Але дружину Дональда Трампа Меланію це не рятувало. Її розносили за несмак. Брунатні ялинки назвали кривавими. А вази у галереї американцям нагадали урни для праху.

Офіційний YouTube канал Білого дому виклав двогодинні записи, як горять каміни у різних кімнатах резиденції. Вмикаєте вдома на телевізорі - і у вас тепер теж є камін як у Байденів.

Ялинка біля Рокфеллер-центру - це найбільш відвідувана ялинка у світі. Місцеві кажуть, що це - місце для туристів. Але для тих, хто вперше закохався у Нью-Йорк у кіно, це магія, що ожила.

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