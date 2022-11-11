Мошенники под предлогом денежной помощи грабят счета украинцев. В Черниговской области увеличивается количество случаев мошенничества под предлогом денежной помощи от международных организаций для пострадавших от российской агрессии. Вместо помощи люди наоборот теряют свои деньги, а иногда кредитные, которые приходится потом платить, говорится в ТСН.

Из Славянска в Чернигов Ольга Дмитриевна переехала еще в июне, потому что быть дома уже было опасно, боевые действия рядом. "Нашла объявление, что стартовал второй этап выплат поддержки украинским гражданам, раньше это касалось восточных областей, но сейчас каждый может получить помощь от ООН в размере 2500", — рассказывает Ольга.

Женщина говорит, что текст объявления был очень убедительным, а ссылка – на государственный банк. Она никоим образом не усомнилась в подлинности. Но вместо помощи с ее карты исчезла не только пенсия, но и кредитные средства. “Теперь нужно покрывать кредитную линию. Было очень больно, как меня, взрослую женщину обманули”, — делится Ольга.

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Она потеряла свои деньги, потому что за ссылкой скрывался фишинговый сайт – это двойники легальных сайтов. Зрительно очень похожи, но разница обычно лишь в одной букве названия. Если на сайте двойника кроме номера карты ввести еще и срок действия и ССV-код – мошенники получат доступ к деньгам.

Для убедительности мошенники используют и логотипы известных СМИ. В соцсетях под такими сообщениями пишут комментарии о якобы уже полученных заоблачных суммах помощи. В реальной жизни, говорят полицейские, все наоборот.

Чтобы уберечься от мошеннических действий, полиция призывает не переходить по сомнительным ссылкам. Люди указывая свои персональные и секретные данные, соответственно могут потерять все свои сбережения, это и 10 тыс, и 20. Например, недавно поступило сообщение от гражданки, которая пыталась оформить помощь и потеряла 110 тыс грн со своего банковского счета”, — рассказывает представитель местной полиция Наталья Слабеняк.

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Заявки на международную помощь собирают на едином портале "є-Допомога". Информацию от заявителей проверяют на достоверность и впоследствии передают донорам, только потом, говорят в Минсоцполитики, международные организации перечисляют деньги на счета людям. “Обычно, международной организации после того, как принимают решение о проведении выплат, они отправляют сообщения на “Мессенджер”, или СМС-информирование, и человек либо на оставленный свой банковский счет, либо через международный маниграмм “Вестерн юнион” проводятся выплаты, это никто ничего не требует никаких средств, никаких персональных данных”, – рассказывает заместитель Министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

Международную помощь уже получили более трех миллионов украинцев, еще десять миллионов заявок зарегистрировано. Пока их не проработают – новые не будут принимать. "Ресурсы международных доноров ограничены... Если все будет хорошо и мы удовлетворим необходимую потребность, мы продолжим сбор", — говорят в Минсоцполитике.

Между тем, ежедневно только на Черниговщине фиксируют до четырех пострадавших от мошенников. В полиции предполагают, что с заявлениями обращаются далеко не все. Люди стесняются признаваться, что стали жертвой мошеннических схем.

Раскрытие таких преступлений требует много времени. К тому же, как правило, говорят в полиции, мошенники находятся на неподконтрольной Украине территории.

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