"Моя улюблена Страшко": на "1+1" стартует долгожданная премьера

Продюсеры обещают — будет и весело, и поучительно.

Уже сегодня, 30 августа — любимая история миллионов зрителей по всему миру о скромной сотруднице крупной компании — в эфире "1 + 1" в 20:45. На канале стартует сериал "Моя улюблена Страшко". Это — рассказ о девушке Насте, которая устраивается работать в одну из киевских фирм.

Об этом 30 августа говорится в сюжете ТСН. 19:30.

На прошлой неделе актеры, кинопродюсеры и известные блогеры собрались на допремьерный показ сериала "Моя улюблена Страшко". Музыку к нему записал группа "КAZKA" и представляет вживую.

Ирина Поплавская играет ту самую Настю Глушко, которую "доброжелательные" коллеги окрестят Страшко. Актриса рассказывает — фирменные для ее героини брекеты ей действительно нужны в жизни, а когда узнала о роли чудаковатой секретарши, поняла — это божий знак.

"Я никогда не считала свою героиню некрасивой внешне, а тем более внутренне", — признается она.

Персонажам сериала предстоит пережить неприятные моменты. Травля из-за внешности, скрытый сексизм, То, о чем раньше принято было молчать — будет раскрыто в "Моїй улюбленій Страшко".

Культовая история на новый лад - на "1+1" стартует сериал "Моя любимая Страшко"

"Это вполне современная новая украинская история. О том, как мы живем, как мы переживаем эти все проблемы, о которых мы будем смело говорить в сериале", — отмечает главный продюсер сериалов и фильмов "1+1" Елена Еремеева.

"Многие считают, что это надумано, привезено из Америки и зачем нам этим заниматься, но травля и булинг — это чрезвычайно характерные проблемы для Украины и не только последних лет", — говорит координатор национальной горячей линии для детей и молодежи Елена Кривуляк.

"Моя улюблена Страшко" — это комедийная мелодрама для всей семьи. Продюсеры обещают — будет и весело, и поучительно.

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