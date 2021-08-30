Скандал в медуниверситете Киева: первокурсников отказались селить в общежитии

В свою очередь в вузе отметили, что сначала поселят льготников, а потом всех остальных первокурсников.

Скандал у столичного медицинского университета. В Киев съехались будущие медики-первокурсники. Они хотели поселиться в общежитие, а оказалось, что мест для них нет. На сумках под вузом уже сидит около сотни абитуриентов вместе с родителями. При подаче документов, говорят, им гарантировали, что приезжих обеспечат жильем. В учебном заведении говорят, что родители неправильно все поняли. Потому прежде всего селят льготников и только потом, когда останутся свободные места, заселят остальных. Будут ли эти свободные места, станет известно после первого сентября.

Об этом говорится 30 августа во сюжете ТСН.19:30.

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"Мы третий раз приехали. Они нам 27 августа сказали именно сегодня приехать. Мы с 5:00 здесь сидим. Нам сказали, что 7-е общежитие, а сейчас вышли и сказали "до свидания". Как это так", — говорят родители одного с первокурсников.

В свою очередь в вузе отметили, что сначала поселят всех льготников.

"Если льготники не придут, то эти месяца останутся и на них можно будет поселить и не льготников", — говорит декан медицинского факультета университета Богомольца Владимир Мельник.

Новости Украины: скандал в столичном вузе - первокурсников отказались селить в общежитие

Напомним, что пользователей Сети возмутили фото ужасных условий проживания в студенческом общежитии НАУ №11 в Киеве.

Впоследствии стало известно, что там уже начали ремонт, а против прошлого руководства нарушили восемь дел.

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