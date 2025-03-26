Может ли закончиться война в Украине 20 апреля: Жданов ответил

Война в Украине не может закончиться к Пасхе, 20 апреля, как надеются в Белом доме. Заявления о надеждах на перемирие больше похожи на популизм.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Особенно со стороны спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа. Он фактически перебрал на себя обязанности госсекретаря Соединенных Штатов, в то же время нивелировав Марко Рубио. Он очень много наговорил, но сегодня, даже исходя из тех скупых данных о ходе переговоров в Эр-Риаде рабочими группами Российской Федерации и Украины, речь идет лишь о временном прекращении огня в Черном море и по энергетическим объектам”, – пояснил Олег Жданов.

Россия настаивает на прекращении огня в акватории Черного моря и возобновлении зерновой сделки. Украина соглашается с прекращением огня в Черном море и настаивает на прекращении атак по энергетическим объектам.

"Поэтому ни о каком 20 апреля, ни о каком всеобъемлющем прекращении огня я здесь не слышу. Может, они не договаривают всей правды. Но из тех данных, которые есть в открытом доступе, речь идет о временном перемирии", — отмечает эксперт.

Ранее мы писали о том, что у главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова рассказали, когда Кремль планирует завершить войну. Иначе Москва никогда не сможет догнать уровень США и Китая.

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