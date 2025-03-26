Чи може закінчитися війна в Україні 20 квітня: Жданов відповів

Війна в Україні не може закінчитися до Великодня, 20 квітня, як сподіваються у Білому домі. Заяви про сподівання на перемир’я більше схожі на популізм.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Особливо з боку спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. Він фактично перебрав на себе обов'язки держсекретаря Сполучених Штатів, водночас нівелювавши Марко Рубіо. Він дуже багато наговорив, але сьогодні, навіть виходячи з тих скупих даних стосовно перебігу переговорів в Ер-Ріяді робочими групами Російської Федерації та України, йдеться лише про тимчасове припинення вогню в Чорному морі і по енергетичних об'єктах”, – пояснив Олег Жданов.

Росія наполягає на припиненні вогню в акваторії Чорного моря і на відновленні зернової угоди. Україна погоджується на припинення вогню в Чорному морі та наполягає на припиненні атак по енергетичних об'єктах.

“Тож про жодне 20 квітня, про жодне всеосяжне припинення вогню я тут не чую. Може, вони не договорюють усієї правди. Але з тих даних, які є у відкритому доступі, йдеться про тимчасове перемир'я”, – зазначає експерт.

Раніше ми писали про те, що у очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова розповіли, коли Кремль планує закінчити війну. Інакше Москва ніколи не зможе наздогнати рівень США і Китаю.

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