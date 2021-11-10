На какой день коронавируса есть угроза попасть в реанимацию: врач рассказал

На какой день коронавируса есть угроза попасть в реанимацию: врач рассказал

Больных должна настораживать температура 38 градусов на 6-8 день болезни.

На 6-8-й день коронавирусной болезни пациенты могут иметь достаточно сильные осложнения, а некоторые из них на 8 день рискуют оказаться в реанимации. Об этом в комментарии ТСН.ua заявил советник мэра Львова по медицинским вопросам, врач Тарас Жиравецкий.

Медик говорит, что "температура 38 градусов на 6-8 день болезни - это плохой симптомом". Такую температуру необходимо контролировать и более серьезно относиться к недугу.

"Основным симптомом, который нас настораживал, это было поднятие температуры с 6-7 дня заболевания. Мы понимали, что это происходит не из-за вируса, а благодаря другой причине, чаще всего — присоединению бактериальной инфекции", — говорит медик.

Чтобы этого не допустить, медик советует сдать анализы.

"Единственным шансом поймать этот момент — на 6-7 день сделать анализ на с-реактивный белок (CRP) и впоследствии повторить его через 2-3 дня. Таким образом мы можем попытаться поймать момент начала сильного воспаления, которое требует госпитализации и мощного лечения", – говорит врач.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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