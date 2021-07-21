На "РивнеАзот" не пустили экологическую инспекцию

Безопасно ли сейчас людям дышать, после аварии выясняет сразу несколько лабораторий.

В "РивнеАзот" вероятно хотели скрыть аварию, которая произошла на предприятии, это подозревают в проверочные органы. Ведь экстренные службы о том, что произошла чрезвычайная ситуация, узнали из соцсетей. А сегодня, несмотря на обещания руководства предприятия, на "РивнеАзот" не пропустили экологическую инспекцию.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анны Махно.

Кадры как огромное рыжое облако поднимается над химпредприятием изрядно напугало жителей Ровно и тех, кто живет рядом. Жители села Городок, которое только в 2 километрах от химзавода, боялись выходить на улицу.

«Видели это облако, боялись и домашним звонили, чтобы закрывали окна-двери, сидели дома», — говорит местная жительница.

На место аварии почти сразу съехались экстренные службы и чиновники. Однако по сообщению из "РивнеАзота". А потому что увидели последствия чрезвычайной ситуации в соцсетях. Впоследствии на предприятии прокомментировали: из-за разгерметизации трубопровода произошел выброс в атмосферу нитрозных газов. «Есть факты того, что предприятие хотело так возможно скрыть последствия аварии», — предполагает председатель экологической инспекции Украины Андрей Рисованный.

Он приехал в Ровенскую область, чтобы изучить ситуацию. Говорит, на совещании руководство "РивнеАзота" обещало содействовать во всех проверках. Но во предприятием услышал уже другое.

«Возможно вы не правильно поняли этого намерения. Он сказал, что при наличии законных оснований, мы не возражаем против внеплановой проверки», — отмечают работники предприятия.

Поэтому на завод инспекторов так и не пустили. И теперь они готовят кипы документов, чтобы все провести на «РивнеАзот» внеплановую проверку. В то же время профильные службы выясняют, почему химпредприятие сразу вообще никого не сообщило об аварии.

На «РивнеАзот» оправдываются — времени не было. «Начались звонки, а у нас один диспетчер. Звонит ДСНС, звонит полиция, звонит СБУ, обладминистрация и эта процедура звонков заняла полчаса. Когда мы вышли, оказывается все знают и уже некому сообщать», — заявляет представитель предприятия.

«Они должны были однозначно сообщить об этом случае, чтобы и руководитель ДСНС в области и я, как городской голова, должны были иметь всю информацию, чтобы планировать алгоритм действий, о потенциальной возможной эвакуации», — убеждает мэр Ровно Александр Третьяк.

Говорят, замалчивание таких ситуаций может когда-то привести к страшным последствиям. Безопасно ли сейчас людям дышать, после аварии выясняет сразу несколько лабораторий. И опасных концентрированных химических веществ не зафиксировано. Однако надо еще исследовать грунты в направлении движения рыжего облака. Результаты будут через несколько дней.

«Проинформируем, если будут выявлены превышения предельно допустимых концентраций и будем принимать соответствующие решения, что можно делать, а что нельзя делать на этих территориях», — уверяет председатель Госекологинспеции Украины Андрей Рисованный.

В полиции расследуют производство из-за нарушения правил безопасности на химпредприятии. « Замены трубопроводов не происходилось последнее десятилетие, поэтому предварительная причиной могут быть несоответствие материалы трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия», — заявил министр МВД Денис Монастырский.

Людей, живущих вблизи завода, выводы экологов успокоили. Однако чиновники, после ситуации на «РивнеАзот» хотят инициировать проверки по всем химпредприятиях Украины.

Новости Украины: аварию на заводе "РовноАзот" вероятно хотели скрыть

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