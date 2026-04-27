Российский диктатор Путин / © ТСН.ua

Во время последней массированной комбинированной ракетно-дроновой атаки по Украине Россия использовала 666 воздушных целей — об этом говорится в официальном отчете Воздушных сил ВСУ. Такое общее количество дронов и ракет в очередной раз обратило внимание нумерологов, которые считают, что оккупанты теперь систематически используют оккультные числа во время своих атак.

Например, по наблюдениям знатока мистических учений Игоря Мехеды, оккупанты снова использовали такое количество воздушных целей, которое в сумме крайне часто равно девятке (до этого были случаи, когда россияне множество раз запускали по Украине 36 ракет).

«Это еще раз подтверждает, что кремлевский режим пытается применить магию чисел в военных операциях. В древние времена числом 666 обозначали дикую силу, которая сносит все на своем пути. Если взять мифы, то распространено мнение, что 666 — это „число дьявола“, „число зверя“. Будто при использовании такого числа активируется „зверь“ и его можно куда-то направить. Возможно, россияне пытались достичь именно этого, проверить, активируется ли эта сила, пойдет ли она им на помощь», — высказывает свое видение ситуации Игорь Мехеда.

Статистика Воздушных сил ВСУ

При этом он отмечает, что использование россиянами этого числа могло быть своего рода экспериментом. По его словам, не менее 20 раз россияне использовали такие комбинации цифр во время своих атак, которые привлекают внимание нумерологов.

«На это обращают внимание не только украинские СМИ. Более 20 раз — это уже не совпадение», — говорит он.

Исследователь задается вопросом о том, что конспекты Третьего рейха, который тоже исследовал оккультизм, остались в наследство Советскому Союзу.

«Третий рейх использовал магию чисел, доходило до того, что он, Третий рейх составлял гороскопы военных операций, составлял гороскопы для удачной атаки по Британии. Это все было постоянно. Но Третий рейх не рисковал использовать число 666. Рейху использование магии чисел не помогло. Так же будет и с Россией», — уверенно объясняет он.

Резюмируя, Мехеда говорит, что в свое время Адольф Гитлер пытался «сотрудничать» с так называемым «великим умом», который мог бы помочь в вопросе победы.

По его мнению, россияне сейчас осуществляют атаки, руководствуясь конспектами Третьего рейха.

«Сумасшедшие, потому что считают, что такая тактика им даст власть над миром. Ищут чудеса, которые дадут им власть. Все диктаторы всегда искали магические „таблетки“. Но ни одна диктатура не спаслась», — отмечает он.

