Происхождение человека пересмотрели: новое исследование ДНК изменило теорию

ДНК показала новую историю эволюции человека / © Associated Press

Ученые подвергли сомнению одну из самых известных теорий происхождения человека. Новое генетическое исследование свидетельствует о том, что Homo sapiens могли возникнуть не из одной популяции в Африке, как считалось ранее, а из нескольких взаимосвязанных групп.

Об этом говорится в Dailymail.

Традиционная концепция Out of Africa предполагала, что современные люди происходят от единого изолированного сообщества. Однако новые данные показывают более сложную картину: древние популяции людей были расселены по всему континенту, поддерживали контакты между собой и смешивались сотни тысяч лет.

К таким выводам пришла команда исследователей под руководством ученых Калифорнийского университета в Дэвисе. Они проанализировали ДНК современных африканских популяций, в том числе 44 новых генома представителей народа нама с юга Африки, которые отличаются высоким уровнем генетического разнообразия.

Используя компьютерное моделирование, ученые сравнили разные сценарии происхождения человека — от модели единственного источника до варианта с несколькими взаимодействующими группами. Результаты показали, что последняя версия лучше всего объясняет современные генетические данные.

Согласно исследованию, первое заметное разделение между древними человеческими популяциями произошло примерно 120-135 тысяч лет назад. Впрочем, даже после этого они продолжали обмениваться генами еще много поколений.

Один из авторов работы, антрополог Бренна Генн, отметила, что предыдущие представления были ограничены нехваткой ископаемых останков и древней ДНК.

«Эта неопределенность связана с ограниченными данными, а также тем, что ископаемые находки не всегда совпадают с моделями, построенными на основе современной ДНК. Новое исследование меняет наше понимание происхождения вида», — подчеркнула она.

Исследователи описывают новую модель как «слабо структурированный корень», где ранние человеческие популяции не были полностью изолированы, а существовали в виде постоянно взаимодействующей сети.

Ученые изменили представление о происхождении Homo sapiens

По словам ученых, такая концепция лучше объясняет генетическое разнообразие современных людей и не требует предположений о значительном вкладе неизвестных архаических видов человека.

Соавтор исследования Тим Вивер добавил, что эти результаты изменяют подход к интерпретации как генетических, так и палеонтологических данных.

«Раньше более сложные модели предполагали участие архаических гомонинов, но наши результаты свидетельствуют о другом», — пояснил он.

Ученые также отмечают, что из-за постоянного смешения ранние популяции были похожи по внешности. Поэтому некоторые ископаемые виды, существенно отличающиеся по строению, вероятно, не принимали непосредственного участия в эволюции Homo sapiens.

Исследование открывает новый взгляд на происхождение человека и показывает, что этот процесс был значительно сложнее, чем считалось ранее.

