Новая атака по Украине: россияне били по 16 областям – видео последствий

Одна из гостиниц в стране разрушена до основания, там больше всего пострадавших.

Второй день подряд Россия массированно атакует Украину ракетами и "Шахедами". Снова погибшие, снова раненые украинцы.

Куда попали вражеские ракеты 27 августа, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Второй день подряд массированная атака Украины!

27 августа армия РФ снова атаковала Украину ударными БПЛА и ракетами. Сообщалось о взлете МиГ-31 и нескольких ТУ-95МС с аэродрома в Энгельсе. Взрывы звучали в Киеве, Кривом Роге, Ровно, Сумах, Запорожье и Хмельнитчине. Столицу оккупанты атаковали БпЛА, баллистическими, крылатыми и аэробалистическими ракетами.

Первыми на Киев заходили беспилотники: волнами и по разным направлениям, а уже около трех ночи противник поднял в воздух несколько бортов МиГ-31К, выпустивших ракеты "Кинжал" через Киевщину в направлении западных областей Украины, примерно одновременно взлетели несколько вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. предварительно, крылатые ракеты Х-101 с этих бортов атаковали Киев около 5 утра, воздушный удар, как и 26 августа, снова закончился волнами атак баражирующих боеприпасов.

“В целом силы и средства противовоздушной обороны с начала этих суток уничтожили вокруг Киева около полутора десятков ударных дронов и несколько ракет (точное количество и тип воздушных целей обнародуют Воздушные Силы). Все, что летело на столицу Украины – уничтожено. На данный момент, по данным оперативного возведения в лесопарковых зонах Днепровского и Деснянского района зафиксировано падение обломков. В результате возникли очаги возгораний лесной подстилки. Некоторые уже ликвидированы, остальные – локализованы. Оперативная служба работает на месте. Информация о пострадавших не поступала. В столице – без разрушений. Наши воины противовоздушной ибо обороны – настоящие титаны! После массированного ракетно-дронового удара за историю не только Украины, но и, пожалуй, всей Европы — никто не потерял бдительность и не позволил усталости повлиять на концентрацию!

Падение обломков в Киеве

В лесопарковых зонах Днепровского и Деснянского района зафиксировано падение обломков. Возникли очаги возгораний лесной подстилки. Некоторые уже ликвидированы, остальные локализованы. Оперативная служба работает на месте. Информация о пострадавших не поступала. К счастью, обошлось без разрушений.

Отработала ПВО и в Киевской области, оккупанты снова целились по объектам критической инфраструктуры, но ни одна ракета не достигла цели.

Что происходило в Хмельницкой области?

Сбивали вражеские дроны и ракеты и над Хмельнитчиной, сразу 8 целей уничтожило ПВО. В результате атаки возникло возгорание двух частных домов. Один из жителей получил контузию. Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВВ и рассказал, какая ситуация со светом.

Сегодня ночью во время воздушных тревог на территории Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 8 враждебных целей. Работают соответствующие службы и устанавливаются места падения обломков. Вместе с тем, в результате атаки возникло возгорание двух частных домов. Мужчина, проживающий в доме, получил контузию. Кроме того, на утро полностью восстановлено электроснабжение, в населенных пунктах, где оно исчезло после вчерашней массированной атаки. Но из-за тяжелой ситуации в энергосистеме применяются графики почасовых отключений.

Трагедия в Кривом Роге

Но самая тяжелая ночь была для Кривого Рога, там кафиры наделали самое большое горе. Вражеская ракета попала прямо в отель "Аврора" в самом центре города, он разрушен до основания.

Разрушение в Кривом Роге в результате ракетного удара / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

В ГСЧС показали последствия атаки россиян по гостинице в Кривом Роге. Там под завалами могут находиться люди.

Что известно о пострадавших?

По состоянию на 8 утра стало известно о 2 погибших и пятерых раненых. Детали о новой трагедии и последствиях атаки рассказал Глава Совета обороны города Александр Вилкул.

“26 августа поздно вечером оккупанты совершили очередное преступление — нанесли ракетный удар по абсолютно гражданскому объекту в центре города. К сожалению, два человека погибли — женщина и мужчина. Ранения получили пять человек, из них в больнице сейчас находятся двое. На место удара были оперативно направлены все спасательные, медицинские и коммунальные службы. Наши спасатели откопали под завалами 43-летнюю женщину около 5 утра, тяжелая, но живая — врачи борются за ее жизнь. Всего в результате спасательной операции было спасено 5 человек. Предоставлена психологическая помощь 11 людям, из них 2 детей. Спасательные работы продолжаются.

Созданы комиссии по обследованию разрушений в близлежащих домах. Повреждены 4 многоэтажки, 6 магазинов, 8 автомобилей. Но сейчас последствия уточняются. Рядом создан штаб помощи, там выдают строительные материалы и принимают заявления на материальную помощь от города, а также принимают заявления в Металлургическом исполкоме по адресу пр. Мира 42. Всю ночь работала аварийная бригада троллейбусного депо и на утро движение троллейбусов возобновлено. Других обстрелов в Криворожском районе не было. В Никопольском районе враг атаковал из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе Никополь, Покровскую и Маганецкую общины. Без потерь”.

Снова смерть гражданского в Запорожье

Погибшие, к сожалению, снова есть и в Запорожье.

Разрушение в Запорожье в результате атаки в ночь на 27 августа/Фото: телеграмм-канал Ивана Федорова

Город снова атаковали шахеды, об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

“Один человек погиб, двое – ранены. Таковы последствия ночной атаки шахедами в Запорожье. Россияне нанесли предварительно семь ударов беспилотными летательными аппаратами по территории Запорожья и Запорожского района. Погиб мужчина, ранения получили мужчина и женщина. Взрывной волной и обломками повреждены частные дома, произошло возгорание сухой травы на открытой территории”.

Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку и рассказал новые детали об ударе.

“Продолжается спасательная операция на местах попаданий и падений обломков в областях Украины, которые были этой ночью под российской атакой. Все службы задействованы, происходит разбор завалов. К сожалению, несмотря на результативную работу нашей противовоздушной обороны, четыре человека погибли и 16 пострадали. Мои соболезнования родным и близким погибших.

Всего враг применил против мирного населения и инфраструктуры более 90 воздушных целей: 81 "шахед", а также крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты. Обязательно ответим России на этот и все остальные удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности».

Атака 26 августа: что известно?

Напомним, что 26 августа Россия атаковала Украину 109 дронами и запустила 127 ракет разных типов. Тогда оккупанты пытались попасть по энергетике и киевской ГЭС. Прокомментировали атаку и в администрации президента Соединенных Штатов, назвав ее "классической схемой Путина". Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, информирует Голос Америки. Он заявил, что в настоящее время Соединенные Штаты сосредоточены на укреплении противовоздушной обороны Украины.

"Мы однозначно осуждаем эти атаки. Это классическая схема действий Путина по энергетической инфраструктуре, особенно потому, что он знает, что погода скоро изменится и что людям потребуется гораздо больше тепла и электроэнергии, поскольку в Украине становится холоднее. Это опять был классический шаг Путина. И то, на чем мы сосредоточены, — чтобы они имели как можно более надежные средства противовоздушной обороны».

Кроме этого, 26 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары России по нашему государству получат достойный ответ.

Новое наступление ВСУ?

Кстати, говорят, что пока "решисты" радовались ударам по гражданским в Украине, ВСУ зашли в Белгородскую область. Мы, конечно, ничего не утверждаем, официального подтверждения этой информации пока нет, но тихонько рады и очень верим в Силы обороны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 8:00 27 августа. ВТОРАЯ ПОДРЯД МАССИРОВАННАЯ АТАКА ПО УКРАИНЕ!

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