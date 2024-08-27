Нова атака по Україні: росіяни били по 16 областях – відео наслідків

Другий день поспіль Росія масовано атакує Україну ракетами та "Шахедами". Знову загиблі, знову поранені українці.

Куди поцілили ворожі ракети 27 серпня, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Другий день поспіль масована атака України!

27 серпня армія РФ знову атакувала Україну ударними БпЛА та ракетами. Повідомлялося про зліт МіГ-31 та кількох ТУ-95МС з аеродрому в Енгельсі. Вибухи лунали у Києві, Кривому Розі, Рівному, Сумах, Запоріжжі та на Хмельниччині. Столицю окупанти атакували БпЛА, балістичними, крилатими та аеробалістичними ракетами.

Першими на Київ заходили безпілотники: хвилями та з різних напрямків, а вже близько третьої ночі противник підняв у повітря кілька бортів МіГ-31К, які випустили ракети "Кинджал" через Київщину в напрямку західних областей України, приблизно одночасно злетіли кілька ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС: попередньо, крилаті ракети Х-101 з цих бортів атакували Київ близько 5-ї ранку, повітряний удар, як і 26 серпня, знову закінчився хвилями атак баражуючих боєприпасів.

“Загалом сили та засоби протиповітряної оборони від початку цієї доби знищили навколо Києва близько півтора десятка ударних дронів та кілька ракет (точну кількість та тип повітряних цілей оприлюднять Повітряні Сили). Все, що летіло на столицю України – знищено. Станом на цю хвилину, за даними оперативного зведення в лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського району зафіксовано падіння уламків. Внаслідок чого виникли осередки займань лісової підстилки. Деякі вже ліквідовані, решта – локалізовані. Оперативні служби працюють на місці. Інформація щодо потерпілих не надходила. В столиці – без руйнувань. Наші воїни протиповітряної бо оборони - справжні титани! Після наймасованішого ракетного-дронового удару за історію не лише України, а й мабуть, всієї Європи - ніхто не втратив пильність і не дозволив втомі вплинути на концентрацію!”

Падіння уламків у Києві

У лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського району зафіксовано падіння уламків. Виникли осередки займань лісової підстилки. Деякі вже ліквідовані, решта — локалізовані. Оперативні служби працюють на місці. Інформація щодо потерпілих не надходила. На щастя, обійшлося без руйнувань.

Відпрацювала ППО і на Київщині, окупанти знову цілилися по об'єктах критичної інфраструктури, але жодна ракета не досягла цілі.

Що відбувалося на Хмельниччині?

Збивали ворожі дрони та ракети і над Хмельниччиною, одразу 8 цілей знищила ППО. Внаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків. Один із мешканців отримав контузію. Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА та розповів, яка ситуація зі світлом.

“Сьогодні вночі під час повітряних тривог на території Хмельницької області наші сили ППО збили 8 ворожих цілей. Працюють усі відповідні служби та встановлюються місця падіння уламків. Разом з тим, внаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків. Чоловік, який проживає в будинку отримав контузію. Крім того, станом на ранок повністю відновлено електропостачання, у населених пунктах, де воно зникло після вчорашньої масованої атаки. Але через важку ситуацію в енергосистемі застосовуються графіки погодинних відключень”.

Трагедія у Кривому Розі

Та найважчою ніч була для Кривого Рогу, там окупанти наробили найбільше горя. Ворожа ракета поцілила просто у готель “Аврора” в самому центрі міста, він зруйнований ущент.

Руйнування у Кривому Розі внаслідок ракетного удару / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

У ДСНС показали наслідки атаки росіян по готелю в Кривому Розі. Там під завалами можуть перебувати люди.

Що відомо про постраждалих?

Станом на 8 ранку стало відомо про 2 загиблих та п’ятьох поранених. Деталі про нову трагедію та наслідки атаки розповів Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

“26 серпня пізно ввечері окупанти скоїли черговий злочин - завдали ракетного удару по абсолютно цивільному об'єкту в центрі міста. На жаль двоє людей загинули — жінка та чоловік. Поранення отримали п'ятеро людей, з них у лікарні зараз перебуває двоє. На місце удару було оперативно направлено всі рятувальні, медичні та комунальні служби. Наші рятувальники відкопали під завалами 43-річну жінку близько 5-ї ранку, важка, але жива — лікарі борються за її життя. Всього в результаті рятувальної операції було врятовано 5 осіб. Надано психологічну допомогу 11 людям, з них 2 дітей. Рятувальні роботи продовжуються.

Створено комісії з обстеження руйнувань у прилеглих будинках. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, 6 магазинів, 8 авто. Але зараз наслідки уточнюються. Поруч створено штаб допомоги, там видають будівельні матеріали та приймають заяви на матеріальну допомогу від міста, а також приймають заяви у Металургійному виконкомі за адресою пр. Миру 42. Усю ніч працювала аварійна бригада тролейбусного депо і на ранок рух тролейбусів відновлено. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було. У Нікопольському районі ворог атакував з важкої артилерії та дронами-камікадзе Нікополь, Покровську та Маганецьку громади. Без втрат”.

Знову смерть цивільного у Запоріжжі

Загиблі, на жаль, знову є і в Запоріжжі.

Руйнування у Запоріжжі внаслідок атаки в ніч проти 27 серпня / Фото: телеграм-канал Івана Федорова

Місто знову атакували шахеди, про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“Одна людина загинула, двоє - поранені. Такі наслідки нічної атаки шахедами на Запоріжжя. Росіяни нанесли попередньо сім ударів безпілотними літальними апаратами по території Запоріжжя та Запорізького району. Загинув чоловік, поранення отримали чоловік та жінка. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки, сталося займання сухої трави на відкритій території”.

Зеленський також відреагував на чергову масовану атаку та розповів нові деталі про удар.

“Триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях України, які були цієї ночі під російською атакою. Усі служби залучені, відбувається розбір завалів. На жаль, незважаючи на результативну роботу нашої протиповітряної оборони, четверо людей загинули та 16 постраждали. Мої співчуття рідним і близьким загиблих.

Всього ворог застосував проти мирного населення та інфраструктури понад 90 повітряних цілей: 81 «шахед», а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети. Обов’язково відповімо Росії на цей та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності”.

Атака 26 серпня: що відомо?

Нагадаємо, що 26 серпня Росія атакувала Україну 109 дронами та запустила 127 ракет різних типів. Тоді окупанти намагалися влучити по енергетиці та київській ГЕС. Прокоментували атаку і в адміністрації президента Сполучених Штатів, назвавши її "класичною схемою Путіна". Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, інформує Голос Америки. Він заявив, що наразі Сполучених Штати зосереджені на зміцнені протиповітряної оборони України.

"Ми однозначно засуджуємо ці атаки. Це класична схема дій Путіна з енергетичної інфраструктури, особливо тому, що він знає, що погода скоро зміниться і що людям буде потрібно набагато більше тепла та електроенергії, оскільки в Україні стає холодніше. Це знову був класичний крок Путіна. І те, на чому ми зосереджені, — щоб вони мали якомога надійніші засоби протиповітряної оборони".

Крім цього, 26 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що удари росії по нашій державі отримають гідну відповідь.

Новий наступ ЗСУ?

До речі, кажуть, що поки "рашисти" раділи ударам по цивільних в Україні, ЗСУ зайшли в Бєлгородську область. Ми, звісно, нічого не стверджуємо, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає, але тихенько тішимося і дуже віримо в Сили оборони.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 8:00 27 серпня. ДРУГА ПОСПІЛЬ МАСОВАНА АТАКА ПО УКРАЇНІ!

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