Объединиться ради мечты: в Калуше горожане собрали средства на жилье для незрячей семьи

Семья воспитывает 6-летнего мальчика.

Общество города Калуш Ивано-Франковской области за три недели собрало более 800 тысяч гривен для незрячей семьи Ирины и Андрея Сметанниковых, воспитывающей одного ребенка. Первым чудом в семье незрячих стало рождение сына без нарушения зрения шесть лет назад, а другое – случилось буквально на днях. К нему приложилась община города Калуша, где живет семья – горожане подготовили семье подарок под елку.

Какой именно – в сюжете ТСН.19:30.

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Илья с папой несут домой праздник. Эту елку родители Ильи могут только вообразить. Оба – незрячие с первых месяцев рождения но уже шестой год – мир открывается им глазами сына. Решились и уже 6 лет имеют такого мальчика. Втроем они ютятся в съемной 1-комнатной квартире без шанса на изменение жилищных условий.

Первоклассник Илья впервые самостоятельно украшает новогоднюю елку. В канун дня святого Николая он будет писать ему письмо. Илья не раз слышал о мечте родителей – наконец-то переселиться в собственное жилье. Эту мечту он и нарисует.

О семье Сметанниковых впервые рассказали калушские журналисты. И просто в комментариях под видео люди решили помочь. Волонтеры Елена и Олег помогли собрать средства через несколько недель. Только за три дня активных обращений в соцсетях собрали более 100 тысяч гривен. Это 330 взносов от небезразличных.

Громада города Калуша собрала более 800 тысяч гривен для семьи незрячих | Новости Украины

Олег обивает пороги госучреждений. Елена знакомится с городскими предпринимателями. Напрямую или через соцсети она просила помощи чуть ли не у каждого местного предпринимателя.

Самих Сметанников этот "ажиотаж" поначалу немного смутил. "Такой вопрос, как сбор средств из общины — это для нас стало немного и необычным. Мы не считаем, что кто-то нам что-то виноват, понимаете?", — говорит Андрей. Ира признается, что ей немного стыдно, потому что одно дело, когда на лечение собирают, а другое дело – на жилье.

Андрей работает юристом. С документами справляется дома посредством голосовой программы. А с клиентами встречается где-нибудь, потому что офис – дорого. Ирина – по образованию массажистка. Но у нее с работой вообще не сложилось. Уже несколько лет вынужденно – домохозяйка. Женщина признается, что работодатели неохотно принимают незрячих. С оглаской в прессе – все изменилось. Сейчас женщина работает в городской больнице.

С поиском жилья на благотворительной основе помогла риэлтор Лиана. Через три недели волонтеры собрали 405 тысяч гривен, но квартира стоит почти шестьсот. Остальные средства были выделены из городского и областного бюджетов (100 тысяч и 300 тысяч соответственно).

Семьи приобрели 2-комнатную квартиру в желаемом районе. Оставшиеся средства Андрей и Ира смогут потратить на ремонт.

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