Привык повышать ставки: какой следующий шаг сделает Путин

Фейгин считает, что сейчас Путин думает не о применении ядерного оружия, а о новой военной операции.

Российский диктатор Владимир Путин всегда привык повышать ставки, поэтому от него можно ждать чего угодно.

Российский правозащитник и журналист Марк Фейгин в интервью ТСН.ua спрогнозировал, какой шаг в войне с Украиной Путин сделает дальше.

По его мнению, применение ядерного оружия – это не повышение ставок Путиным, а "переход в новое состояние для всего человечества".

Мобилизация

Фейгин считает, что в России продолжится мобилизация, хотя не обязательно ее будут объявлять.

"Путин и эту мобилизацию "частичной" назвал. Они просто будут ее проводить и все. Мне друзья и знакомые рассказывают, что в Москве до сих пор продолжают раздавать повестки: в метро и даже такси останавливают и раздают. Процесс продолжается, не останавливается. Они людей сортируют, проверяют", – отметил оппозиционер.

Наступление из Беларуси

Фейгин прогнозирует, что с севера, из Беларуси, россияне все равно хотят зайти.

"Для них это определенное новое действие, новый сигнал, тактическая задача. Они считают, что выстроили прочную "линию Суровикина" и им ничего не угрожает, разве что на Запорожском направлении есть вопросы", — говорит журналист.

Оппозиционер отмечает, что оккупанты сами атакуют, как могут, проводят контрнаступательные операции – от Авдеевки и Марьинки до Бахмута и Соледара.

"Остается неопределенность с Запорожьем. В Токмаке и Мелитополе они увеличивают группировку, потому что понимают, что это уязвимое место. Но никто не знает, как ВСУ себя поведет, посмотрим.

Поэтому в этой ситуации не о ядерном оружии нужно говорить, а скорее о какой-то новой операции — в частности, наступление из Беларуси", — подытожил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Путин не осмелится применить ядерное оружие. Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев наоборот считает, что диктатор может действительно решиться на применение ядерного оружия.

Между тем, диктатор Лукашенко поручил своим подчиненным начать проверку боевой готовности белорусской армии. Россияне в Беларуси перетягивают свою технику ближе к границе с Украиной. Также в пограничную с Украиной Брестскую область перебрасывают белорусское подразделение сил специальных операций.