Звик підвищувати ставки: який наступний крок зробить Путін

Фейгін вважає, що зараз Путін думає не про застосування ядерної зброї, а про нову військову операцію.

Російський диктатор Володимир Путін завжди звик підвищувати ставки, тому від нього можна чекати чого завгодно.

Російський правозахисник та журналіст Марк Фейгін в інтерв’ю ТСН.ua спрогнозував, який крок у війні з Україною Путін зробить далі.

На його думку, застосування ядерної зброї – це не підвищення ставок Путіним, а "перехід в новий стан для всього людства".

Мобілізація

Фейгін вважає, що у Росії продовжиться мобілізація, хоча не обов'язково її будуть оголошувати.

"Путін і цю мобілізацію "частковою" назвав. Вони просто будуть її проводити і все. Мені друзі і знайомі розповідають, що у Москві досі продовжують роздавати повістки: у метро і навіть таксі зупиняють і роздають. Процес триває, не зупиняється. Вони людей сортують, перевіряють", – зазначив опозиціонер.

Наступ з Білорусі

Фейгін прогнозує, що з півночі, з Білорусі, росіяни все одно хочуть зайти.

"Для них це певна нова дія, новий сигнал, тактичне завдання. Вони вважають, що вибудували міцну "лінію Суровікіна" і їм нічого не загрожує, ну хіба що на Запорізькому напрямку є питання", – каже журналіст.

Опозиціонер зауважує, що наразі окупанти самі атакують, як можуть, проводять контрнаступальні операції – від Авдіївки і Мар'їнки до Бахмута та Соледара.

"Залишається невизначеність із Запоріжжям. У Токмаку і Мелітополі вони збільшують угруповання, тому що розуміють, що це вразливе місце. Але ніхто не знає, як ЗСУ себе поведе, подивимося.

Тому у цій ситуації не про ядерну зброю треба говорити, а скоріше про якусь нову операцію – зокрема наступ з Білорусі", – підсумував він.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Путін не наважитьчя застосувати ядерну зброю. Колишній депутат Держдуми РФ, бізнесмен Ілля Пономарьов навпаки вважає, що диктатор може дійсно наважитися на застосування ядерної зброї.

Тим часом диктатор Лукашенко доручив своїм підлеглим розпочати перевірку бойової готовності білоруської армії. Росіяни у Білорусі перетягують свою техніку ближче до кордону з Україною. Також у прикордонну з Україною Брестську область перекидають білоруський підрозділ сил спеціальних операцій.