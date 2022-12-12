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Зеленский ответил, решится ли Путин применить ядерное оружие

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Зеленский ответил, решится ли Путин применить ядерное оружие

Фото: ТСН.ua

По мнению Зеленского, Путин слишком боится смерти, чтобы рисковать ядерным оружием.

Российский диктатор Владимир Путин слишком любит жизнь, чтобы решиться на применение ядерного оружия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в спецвыпуске Netflix с Дэвидом Леттерманом.

"Путин очень любит жизнь. Он даже сидит за длинным столом (подальше от людей. – Ред.), потому что боится заболеть коронавирусом или еще чем-то. Это говорит о том, что он боится смерти и любит жизнь. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие", – сказал глава государства.

По мнению Зеленского, Путин понимает, что в случае использования РФ ядерного оружия следующие шаги от любого государства могут быть применены лично к нему.

Ранее президент Владимир Зеленский ответил, кончится ли война, если умрет Путин.

Последний шаг Путина

Ранее Путин заявил, что РФ может нанести превентивный ядерный удар для разоружения противника.

Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев, предполагает, что диктатор может действительно решиться на применение ядерного оружия.

Между тем, в Пентагоне предупредили, что Россия модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал.

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Дата публикации
Просмотры
1366
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