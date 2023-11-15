Пушкин – все: в Киеве демонтировали памятник (фото, видео)

В Киеве на Берестейском проспекте 15 ноября был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину.

Об этом сообщил советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец.

Советник мэра Киева опубликовал фото и видео демонтажа памятника Пушкину. На кадрах видно, как работники с помощью крана осторожно поднимают многотонную скульптуру с места ее расположения.

"Только к концу второго года полномасштабной войны до Кабмина дошло, что Пушкин не является частью украинской культуры и чиновники согласовали инициативу Киева о сносе этого памятника", – говорится в сообщении чиновника.

В Киеве демонтировали памятник Пушкину

Куда денут памятник Пушкину

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Эпопея с демонтажем монумента российскому поэту продолжалась с начала полномасштабной войны, пока столичные власти не получили "добро" от Минкультуры.

"Скульптуру уже демонтировали, а вот с постаментом, на котором сидел бронзовый Пушкин – сложнее. Мы будем пытаться его демонтировать, но есть технические моменты, которые могут усложнить процесс. Постамент очень тяжелый – около 20 тонн. Сейчас ищем соответствующую технику, с помощью которой это можно будет сделать. Поэтому работы по демонтажу еще продолжаются", – рассказал в комментарии для ТСН.ua Михаил Будилов, директор Департамента городского благоустройства КГГА.

Он добавил, что памятник Пушкину отвезут на специальную площадку в Музее авиации, который сейчас предназначен для временного хранения советских монументов, убранных с улиц Киева.

Демонтаж памятника Пушкину в Киеве/Скриншот

Демонтаж памятника Пушкину в Киеве/Фото с Facebook-страницы Дмитрия Белоцерковца

Демонтаж памятника Пушкину в Киеве/Фото с Facebook-страницы Екатерины Пешко

Следующим демонтируют памятник Щорсу

По словам Будилова, после этого планируется приступить к демонтажу конного памятника Николаю Щорсу на бульваре Шевченко. Но пока неизвестно, когда состоится сам демонтаж.

"Работы по демонтажу Щорса значительно сложнее. Быстро демонтировать этот памятник не получится, нужно привлекать к работе строителей. К тому же сейчас обсуждается вопрос, хранить ли на бульваре конный памятник без Щорса", — рассказал Будилов.

Напомним, в сентябре в столице демонтировали советскую звезду с обелиска в честь города-героя Киева на Галицкой площади (бывшая площадь Победы).

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