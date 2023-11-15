Пушкін – все: у Києві демонтували пам’ятник (фото, відео)

У Києві на Берестейському проспекті 15 листопада демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну.

Про це повідомив радник мера столиці Дмитро Білоцерківець.

Радник мера Києва опублікував фото і відео демонтажу пам’ятника Пушкіну. На кадрах видно, як працівники за допомогою крану обережно підіймають багатотонну скульптуру із місця її розташування.

"Лише під кінець другого року повномасштабної війни до Кабміну дійшло, що Пушкін не є частиною української культури і чиновники погодили ініціативу Києва про знесення цього пам’ятника", – йдеться в дописі чиновника.

У Києві демонтували пам’ятник Пушкіну

Куди подінуть пам'ятник Пушкіну

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Епопея з демонтажем монумента російському поету тривала від початку повномасштабної війни, поки столична влада не отримала "добро" від Мінкультури.

"Скульптуру вже демонтували, а от з постаментом, на якому сидів бронзовий Пушкін – складніше. Ми будемо намагатися його демонтувати, але є технічні моменти, які можуть ускладнити процес. Постамент дуже важкий – близько 20 тонн. Зараз шукаємо відповідну техніку, за допомогою якої це можна буде зробити. Тому роботи з демонтажу ще тривають", – розповів у коментарі для ТСН.ua Михайло Буділов, директор Департаменту міського благоустрою КМДА.

Він додав, що пам’ятник Пушкіну відвезуть на спеціальний майданчик у Музеї авіації, який зараз визначений для тимчасового зберігання радянських монументів, прибраних з вулиць Києва.

Демонтаж пам'ятника Пушкіну в Києві / Скриншот

Демонтаж пам'ятника Пушкіну в Києві / Фото з Facebook-сторінки Дмитра Білоцерківця

Демонтаж пам'ятника Пушкіну в Києві / Фото з Facebook-сторінки Катерини Пєшко

Наступним демонтують пам’ятник Щорсу

За словами Буділова, після цього планують взятися за демонтаж кінного пам’ятника Миколі Щорсу на бульварі Шевченка. Але поки не відомо, коли відбудеться сам демонтаж.

"Роботи з демонтажу Щорса значно складніші. Швидко демонтувати цей пам’ятник не вийде, потрібно залучати до роботи будівельників. До того ж, зараз обговорюється питання, чи зберігати на бульварі кінний пам’ятник без Щорса", – розповів Буділов.

Нагадаємо, у вересні у столиці демонтували радянську зірку з обеліска на честь міста-героя Києва на Галицькій площі (колишня площа Перемоги).

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