"Путин мечтает о звонке Байдена": есть ли у кремлевского диктатора план "Б"

Глава Кремля Владимир Путин надеется на то, что Запад перестанет поддерживать Украину. Для диктатора главное – затянуть войну. Однако Байден дал ясно понять, что США берут на себя ответственность за нашу победу.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью для ТСН.ua российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Международный обозреватель The New York Times Томас Фридман, трижды удостоенный Пулитцеровской премии, опубликовал колонку под заголовком "Владимир Путин — самый опасный дурак в мире". Речь там идет о том, что диктатор провалил свой план А с быстрым захватом Украины.

В то же время Путин понимает, что у него за спиной все шепчутся, считают потери солдат на фронте и деньги, которые забирают из кошельков обычных россиян на спонсирование так называемой СВО.

Однако глава Кремля не может в одно мгновение остановиться и завершить войну, убежден оппозиционный политик Дмитрий Гудков: “Сразу возникает вопрос: на каких условиях он это может сделать? Сейчас он может остановиться по линии оккупированных территорий, но не остановится Украина, она будет продолжать освобождение территорий”.

Оппозиционный политик считает, что Путин мечтает о звонке Байдена, который скажет, что война прекращена: “Он ждет слов типа: “Все, прекращаем воевать. Фиксируем границы на тех линиях, на которых каждый находится. Зеленский согласен. В таком случае Путин будет счастлив. Но это невозможно. Поэтому он продолжает воевать для того, чтобы перейти к тактике затяжной войны, забрасывать фронт пушечным мясом в надежде на то, что Украина устанет воевать, потому что потери во время контрнаступления будут больше. Ведь в формате обороны теряешь меньше”.

Путин надеется, что Запад перестанет поддерживать Украину, убежден Дмитрий Гудков: “Для Путина это важно, главное — затянуть это до конца года, а затем начнутся президентские выборы в США, Турции, во многих европейских странах пройдут парламентские выборы. Он считает, что все забудут о внешней политике и будут заниматься своими проблемами, всем будет не в Украину. Я считаю, что это нынешний план Путина, если там вообще есть хоть какой-нибудь план”.

Оппозиционный политик отметил, что, по его мнению, Байден взял на себя политическую ответственность за победу Украины в этой войне еще во время визита в Киев: “Мне кажется, когда Байден прилетел в Киев, он взял политическую ответственность за исход этой войны. После Афганистана, если будет проигрыш еще на этом фронте, тогда Байден проиграет целиком. Потому что все ему вспомнят, что он не смог разрешить ситуацию в Афганистане, а также Америка не смогла помочь Украине и защитить идеалы свободы и демократии”.

Для американцев война — это противостояние не только России и Украины, а, по сути, это борьба диктатуры и демократии, прошедшего с будущим, отметил Дмитрий Гудков. Американцы претендуют на роль главного лидера мировой демократии. Они не могут здесь проиграть. Потому Байден взял ответственность. Он многое пытается делать для поддержки Украины”, — добавил он.

Напомним, ранее аналитики ISW назвали главную ошибку Путина, из-за которой армии РФ не удалось захватить Украину в первые дни войны.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Владимир Путин несерьезно относится к переговорам, поскольку до сих пор верит, что может уничтожить Украину и Европу.

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