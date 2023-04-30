США готовятся к выборам президента: может ли Кремль надеяться на Трампа

Действующий президент США Джо Байден на этой неделе заявил о своем намерении остаться хозяином Белого дома. И он точно знает, что соперником для него снова будет Дональд Трамп, хотя он до сих пор официально не выдвинут Республиканской партией. Однако опросы внутри партии неизменно выдают, что "трампистов" в этой партии далеко за 50 процентов.

Каково отношение этого кандидата к войне в Украине, союзнической помощи, Путину и евроатлантическому единству — объяснять излишне. Победу Трампа на выборах президента в Кремле считают своим шансом.

Изменится ли курс США по помощи Украине в связи с избирательным штормом, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

К счастью, позицию Дональда Трампа по отношению к войне в Украине разделяют не только далеко не все американцы, но и не все его соратники из Республиканской партии. Именно это доказала неожиданная резолюция, представленная в Палате представителей США. Она четко подтверждает, что США видят победу Украины в восстановлении ее международно признанных границ, а мир после победы Украины должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и других евроатлантических институтов.

Кроме того, Соединенные Штаты вместе с союзниками должны гарантировать:

выплату Россией репараций Украине;

помощь в восстановлении Украины;

привлечение руководства России к ответственности за эту захватническую войну;

восстановление справедливости для жертв преступлений, совершаемых россиянами.

В конце концов, у 80-летнего Джо Байдена, который будет баллотироваться на второй срок, есть неплохие шансы сохранить свое место хозяина Белого дома.

Лидер свободного мира смог не только сохранить евроатлантическое единство, но и заставить Запад запустить заржавевшие оборонные механизмы. Это притом, что армия "трампистов" критикует Вашингтон за "чрезмерную помощь" Украине, а избиратели — за слишком "взвешенную" и медленную поддержку Киева.

Другой вопрос, есть ли другой реальный кандидат в президенты США, который был бы готов инвестировать в победу Украины? Пока не очевидно. А на фоне Трампа Байден вообще может выглядеть как настоящий спасательный круг…” – считает директор центра “Новая Европа” Алена Гетьманчук.

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То, что война в Украине будет весомым фактором на этих выборах, доказывает визит в Вашингтон южнокорейского президента. Господин Юн прибыл на помпезные торжества, посвященные 70-летию договора о совместной обороне его страны и США.

"Во время визита в центре внимания были Украина и Китай", — уточнила при этом влиятельная газета The Washington Post.

С Китаем – понятно. Он в фокусе Вашингтона и Сеула где-то из тех же 1970-х годов, с момента Корейской войны. А относительно Украины – здесь немного интереснее.

“Можно ожидать, что Юн попадет под давление [Вашингтона], чтобы присоединиться к поставке артснарядов Украине. У Сеула есть огромные запасы боеприпасов, но он отказался отправлять их из-за беспокойства своими отношениями с Москвой”, — сообщает упомянутое издание.

И пока Сеул думает, в раздумьях находится и Пекин. На прошлой неделе состоялся первый с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину разговор китайского лидера Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.

“Хотелось бы, чтобы все государства понимали любые риски снабжения какими-либо видами оружия для Российской Федерации. Я услышал утвердительный ответ в этом смысле. Это что касается Китая”, – прокомментировал этот разговор украинский лидер.

В то же время Пекин готовит отправить своего специального представителя в Евросоюз и Украину. "Чтобы основательно обменяться мнениями по политическому урегулированию украинского кризиса", — говорится в сообщении МИД КНР.

Диалог, который начал Пекин с Киевом и ЕС, выбивает из рук Кремля последний геополитический козырь. Москве действительно остается надеяться только на Трампа...

Напомним, Белый дом приветствует переговоры между президентом Украины Зеленским и китайским лидером Си Цзиньпином. Однако неизвестно, поможет ли это достичь мира.

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