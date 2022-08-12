Разбомбить ЗАЭС невозможно, а вывести из строя – да — эксперт

Председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины", генеральный директор нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк", эксперт по энергетике Андрей Закревский заявил, что разбомбить ЗАЭС невозможно, но можно вывести ее из строя.

Об этом он рассказал в эфире совместного проекта "Сніданку з 1+1" и ТСН "Разговоры о важном".

"Современные атомные электростанции разбомбить очень тяжело. А вот сделать так, чтобы технологически они перестали работать – здесь вопросов нет. Наша отрасль атомная она стагнировала с 1991 года. Свидетельства тому очень простые, начиная с того, что там нет молодых ребят: у нас на 300 человек заказа в Одессе, Киеве поступает на бюджет по 20-30 человек ежегодно, чтобы становиться молодыми специалистами. Спайка пенсионеров и грабителей в "Энергоатоме" наконец-то потерпела удар", — отметил эксперт.

Он добавил, что речь идет о решении правительства акционировать "Энергоатом", чтобы он не просто было под управлением государства, а под управлением на корпоративных условиях. "Это будет второй шаг после отделения от систем Беларуси и России — отделения от старой системы, работавшей на "Росатом", начиная от поставок ядерных сборок и заканчивая проблемами с поддерживающими дизель-генераторами", — подчеркнул Закревский.

Напомним, что 8 августа командующий российским гарнизоном на ЗАЭС заявил, что все важные объекты там заминированы, а станция "будет российской или ничьей". Он добавил, что российские военные "готовы к последствиям этого шага".

Ранее украинская разведка подтвердила информацию о том, что российские войска заминировали территорию энергоблоков Запорожской АЭС в Энергодаре. Кроме того, оккупанты заменяли жизненно важные коммуникации во временно захваченном Херсоне.

Также читайте Эксперт по вопросам энергетики объяснил, заставит ли Украину потеря ЗАЭС покупать электроэнергию у ЕС

8 августа президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что оккупанты заминировали береговую линию ЗАЭС, линию, подходящую к пруду-охладителю. Также всю эту линию, на которую станция выходит на Каховское водохранилище. Что касается реакторных установок, они контролируются сегодня украинским персоналом и у нас нет информации, что там есть какие-либо минирования этих объектов, но они могут это сделать в любое время, добавил Котин.

11 августа захватчики в очередной раз несколько раз обстреляли ЗАЭС и территории возле атомного объекта.

Читайте также: