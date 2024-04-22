Разные пути – одна цель: как каждый украинец защищает страну

Уже более двух лет мы живем в стране, где идет война. До сих пор болезненным остается вопрос: делает ли каждый из нас достаточно для победы? Особенно остро это касается мужчин. Кто-то пошел в ряды ВСУ с первого дня, а кто-то остался в тылу. И в общинах звучит: "Если не на фронте — то уклоняешься". Но справедливо ли такое разделение? Почему он возникает и как не дать ему расколоть общество?

Если мужчина не в ВСУ, то он – предатель?

В разговорах и соцсетях можно встретить довольно радикальные заявления: мол, если ты мужчина и не в рядах ВСУ – ты не патриот или и предатель. Женщины возмущаются, мол, вот мой коллега вместо фронта уехал за границу, а мой сосед откосил за взятку. А еще, боль и злоба из-за гибели защитников на передовой проектируется на всех мужчин, которые по разным причинам не пошли в армию.

Все не могут быть на фронте

Но давайте разберемся, что за этим стоит. Во-первых, причин не оказаться на фронте немало. У кого-то есть слабое здоровье и не прошел бы медкомиссию. Другой – единственный кормильец в многодетной семье. Еще кто-то просто не имеет необходимых навыков и стал бы в ВСУ скорее обузой, чем подспорьем. А для кого-то препятствием становится панический страх смерти, с которым невозможно справиться на все аргументы разума. И это нормально! Любая психика инстинктивно сопротивляется угрозе жизни, это эволюционный механизм. Не следует осуждать мужчин за такие реакции.

Другое дело, что война заставляет мыслить категориями "свой-чужой", без полутонов. Кажется, что те, кто сейчас не на передовой – должны быть в окопах, а остальные – не с нами. Ибо слишком уж это несправедливо, что кто-то в относительной безопасности, пока его ровесники гибнут в боях. Да, эти чувства понятны. Каждый, кто хоть краем глаза видел войну или ее последствия, переполнен эмоциями. Но не скрывается ли за негодованием еще и попытка справиться с собственным чувством вины? Ведь всегда есть кто-то, кто сделал для страны больше — пошел добровольцем в самую горячую точку, вытащил из-под обстрелов десятки собратьев... На их фоне кажется, что твой вклад слишком мал. Так что проще обвинить другого в бездействии, чем честно посмотреть на себя.

Или возьмем хирурга, специалиста по уникальным навыкам. Каждый день он спасает жизнь раненых, возвращает людей с того света благодаря своим золотым рукам. Можем ли требовать от него бросить это и пойти на передовую? Да, он мог бы быть отличным военным медиком. Но не большая ли польза для общества от его работы в тылу? Ведь сейчас выжить имеют шанс даже самые тяжелые пациенты, а сколько их погибло без его помощи?

Хирург тоже уклонист? / Фото: Facebook / Первое медицинское объединение Львова

"Эффект ореола"

С точки зрения психологии, здесь срабатывает когнитивное искривление под названием "эффект ореола". Мы склонны оценивать человека по одному заметному признаку, игнорируя остальных. В военное время таким признаком становится нахождение на фронте. И все, кто под него не подпадает, автоматически попадают в категорию "не патриотов", несмотря на реальные причины и заслуги.

Но ведь этот хирург, условно говоря, избрал фронт – просто другой. Вместо гранат и автомата его оружие – скальпель и знания. И он так же подвергается опасности, работая на упадок сил, иногда под обстрелами. Имеем ли право осуждать его выбор?

Еще типичная ситуация: женщина говорит подруге: "Мой муж уже год на передовой, соскучилась по нему ужасно, а он все не приезжает, потому что некому его заменить. А твой дома сидит, уклоняется, вот из-за таких и война никак не закончится!" По этим словам – боль от разлуки, страх при жизни любимого человека и ощущение несправедливости. Эгоистическая, иррациональная мысль: если бы все ушли, то и мой быстрее вернулся бы.

Фото: Associated Press

Конечно, это лишь говорящие эмоции. Разум понимает — на войне есть ротации и призыв, и кто-то должен быть в тылу, обеспечивая жизнедеятельность страны. У мужчины подруги может быть множество веских причин для освобождения от службы. Возможно, он также страдает, что не может защитить родных с оружием в руках. А может, его оружие – компьютер, станок или перо. И пока военные сдерживают врага на поле боя, он вносит свой вклад в экономический или информационный фронт. Оба мужчины важны для победы.

Почему не стоит делить мужчин на "героев" и "изменников"

Как бы то ни было, сравнения и споры "кто больше патриот" не имеют смысла и только раскалывают общество. Вместо осуждения следует попытаться поговорить откровенно, узнать подлинные мотивы и чувства человека. А еще – задуматься о собственной роли в этой войне. Может быть, ресурс, который тратится на возмущение чужим выбором, лучше направить на посильную помощь другим и стране?

Но при всей сложности эмоций мы должны учиться не делить мужчин на "героев" и "изменников". К сожалению, последствия такого разделения уже заметны. Многие, которые по уважительным причинам не пошли на фронт на этот раз, страдают от осуждения окружающих и чувствуют себя изгнанниками. Люди, от которых не зависело решение о непригодности, все равно считают себя чуть ли не дезертирами. Такое отношение разрушает отношения, сеет раздор и точно не добавляет сил в противостоянии врагу.

Поэтому, пожалуй, всем нам следует быть более осторожными в оценках и больше доверять друг другу. Да, кто идет на фронт, а кто в волонтеры.

Украинские волонтеры / Фото: Владимир Зеленский

Один день и ночь незаменим на производстве, потому что без его экспертизы остановится выпуск необходимого для армии снаряжения, а другая невероятными усилиями поддерживает больницу, куда свозят раненых. Каждый делает, что может и это ценно. Никто кроме самого человека и разве что близких не знает всех нюансов его ситуации. Кому-то легче преодолеть страх, кому-то – нет. Нам следует уважать личные границы и не прикладывать ко всем одинаковую мерку.

Враг – за фронтом, а не внутри страны

И главное – помнить, что враг – за фронтом, а не внутри страны. Путин бы радовался, если бы мы начали делить общество по каким-то надуманным признакам и выяснять отношения между собой.

Российский диктатор Путин / Фото: Associated Press

Но мы мудрее. И каждый свой импульс злости, гнева, обиды должны перенаправлять не на соседа или коллегу, а на помощь нуждающимся. Не только на передовой – везде. Бойцам нужны бронежилеты и тепловизоры, семьям погибших – слова сочувствия и материальная поддержка, детям – наставничество и надежда на будущее. Работы хватит всем – и мужчинам, и женщинам. Каждая гривна и каждая минута времени, отданные на общее дело, приближают нашу победу. Она будет означать не только поражение внешнего врага, но и победу над собственными слабостями и предубеждениями. Тогда мы сможем полностью гордиться не только ВСУ, а всеми соотечественниками и соотечественницами, которые делают Украину сильнее и несокрушимой.

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