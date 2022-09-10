Сколько стоит сейчас сварить борщ: смогут ли большинство украинцев это сделать зимой

Стоит ли запасаться едой на зиму, которая уже обещает быть самой сложной.

ТСН побывала на базаре и супермаркете, чтобы прицениться во сколько обойдется украинский борщ на трех человек, чтобы дважды пообедать.

Продавщица мяса Лидия говорит, что с начала войны продажи упали примерно на 30 процентов, а вот товара хватает. «Кто берет и как брал, кто поменьше, ну, берут немного», — говорит она.

Окорок на борщ от ТСН на 29 гривен, дополнительно суповой набор – 10 гривен. Фасоль к ним -15 гривен большой стакан.

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На овощной лотке 5 картофелин, две луковицы – одна на бульон, другая на зажарку, одна морковка, одна капуста и одна головка чеснока, обходятся в 70 гривен. Дополнительно свекла еще 13 гривен.

Так что на рынке можно купить необходимое для борща на 140 гривен.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий уверяет, что урожай в этом году достаточный. Так что по крайней мере осенью цены будут доступны. Вырастут только естественно – зимой, когда стоимость их хранения станет выше. "Поэтому у кого будет возможность даже в домашних условиях хранить, рекомендуем такой запас сформировать", — говорит он.

Фермеров, лишившихся урожая из-за временной оккупации, в правительстве просят фиксировать убытки и оставлять заявки на компенсации на портале «Дія». Положительные прогнозы относительно продуктовых полок и одной из сетей супермаркетов. Там говорят, базовые продукты будут по адекватной ценой, забыть в этом году нужно только о недорогой бахче.

Тот же набор продуктов для борща уже в супермаркете обойдется в несколько гривен дороже, потому что домашней фасоли здесь нет, только консервированная.

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