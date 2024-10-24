Снижение призывного возраста: командир Третьей штурмовой объяснил, нужно ли это Украине

Военный высказался, кто должен идти на фронт, по его мнению.
Соединенные Штаты неоднократно говорили о том, что в Украине должны воевать младшие парни, потому что проводить активные штурмовые действия со стариками, с их проблемами с коленями, спинами, со всем на свете — невозможно.
Об этом в эксклюзивном интервью TSN.UA рассказал командир противотанкового батальона 3 ОШБр Олег Романов, "Ромаха".
“В Третьей штурмовой и так много молодых ребят есть, но я отвечу на этот вопрос следующим образом. Я сейчас в отпуске, недавно был в Соединенных Штатах, и там встречался с американцем украинского происхождения. Он был со мной в Мощуне, он был со мной на Запорожском направлении. И я его спросил, если сейчас будет приказ на ввод войск Соединенных Штатов на Ближний Восток, ты поедешь? Он сказал: "Зачем мне ехать, я стар, у нас молодые только воюют". Вот в чем разница", – говорит военный.
Однако, по его словам, с начала полномасштабной войны мы выбрали другой вектор и сейчас его будет сложно изменить.
"Как это сейчас нашим матерям сказать, что их ребенок в 20 лет идет на такую страшную войну, которую не видела Европа уже около 70 лет?" – рассказал Олег Романов.
На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: "Ромаха": нужно рассчитывать на свой ВПК и постоянно готовиться к "третьей фазе" войны
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