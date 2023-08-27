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"У меня нет своих или не своих": Зеленский о борьбе с коррупцией

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"У меня нет своих или не своих": Зеленский о борьбе с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, готов ли начать борьбу с коррупцией из своей команды

Президент считает, что есть либо честный человек, либо нечестный.

Президент Украины Владимир Зеленский готов увольнять тех членов своей команды, коррупция со стороны которых была доказана. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

"У меня нет своих или не своих. Есть честный человек, или нечестный. Если есть доказательства, что человек нечестный – я увольняю таких людей. Я не вижу сегодня у меня таких внутренних вопросов", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Украине разрабатывается анонимный портал, где любой украинец сможет сообщить о фактах коррупции и получить 10% от предмета коррупционного правонарушения.

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Дата публикации
Просмотры
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