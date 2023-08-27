"У меня нет своих или не своих": Зеленский о борьбе с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский готов увольнять тех членов своей команды, коррупция со стороны которых была доказана. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

"У меня нет своих или не своих. Есть честный человек, или нечестный. Если есть доказательства, что человек нечестный – я увольняю таких людей. Я не вижу сегодня у меня таких внутренних вопросов", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Украине разрабатывается анонимный портал, где любой украинец сможет сообщить о фактах коррупции и получить 10% от предмета коррупционного правонарушения.

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