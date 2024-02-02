"Украинцы могут вымереть через 200 лет?" - демографы ошарашили новым прогнозом

Полномасштабное вторжение России обострило демографический кризис. В прошлом году в Украине родилось меньше всего детей за всю историю нашей независимости - нет и 200 тысяч. Смертность, наоборот повысилась, а миллионы беженцев за рубежом пока не готовы возвращаться домой.

Что с нами будет через 15 лет? Какие показатели заложили демографы в свой прогноз? И может ли этот сценарий проиграться по-другому?

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Инны Лебеденко.

В Украине углубился демографический кризис

В прошлом году в Украине родилось более 187 тысяч малышей. Больше всего в Киеве - почти 20 тысяч детей. Далее следуют Львовская, Днепропетровская и Одесская области. Но это мало говорят демографы.

За последние два года демографический кризис в Украине углубился до рекордно низкого уровня. На него по-прежнему влияла экономическая ситуация, а война только все обострила. К тому же изменился и так называемый календарь рождаемости.

Если еще 30 лет назад женщины в среднем рожали в 22, то уже сейчас на 5 лет позже.

52 миллиона 200 тысяч - такой была рекордная численность населения в 1993 году. В 2001, когда провели первую и до сих пор единственную перепись населения - нас уже было 48. А в 2022-м по приблизительным подсчетам - украинцев стало еще на 7 миллионов меньше.

Рождаемость в Украине

Сколько будет украинцев после войны

Сколько украинцев в Украине сейчас - посчитать почти невозможно. С учетом временно оккупированных территорий это может быть 35 или вообще 33 миллиона.

В 2018-м году тогда еще журналистка ТСН, а ныне народный депутат Ольга Василевская в своем спецпроекте "Украина в цифрах" пыталась спрогнозировать наше количественное будущее: "В 2050 нас будет не более 36 миллионов. В 2100 нас станет уже не более 28 миллионов. Не трудно предсказать, что через 200 лет украинцы вымрут все, как нация".

Прогноз на 2050 год сбылся на 30 лет раньше. Нас уже стало меньше.

В 2037 году украинцев может остаться всего 30 миллионов

"К началу 37-го года, по нашим оценкам, нас будет примерно 30 миллионов", — говорит заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни Александр Гладун.

Александр Гладун

И этот прогноз демографы называют реалистичным. Потому что при лучшем сценарии нас может быть на 5 миллионов больше, а при худшем - на 5 миллионов меньше. И это напрямую зависит от ситуации на фронте. Потому что даже в этом прогнозе все зависит от даты окончания войны.

По последней информации, сейчас за границей находятся около 6 с половиной миллионов украинских беженцев, это без учета трудовых мигрантов. И чем дольше продлится война, тем больше наших соотечественников останутся на чужбине - говорят демографы.

Какова государственная политика по повышению рождаемости

Украине еще придется побороться за своих людей. А правительству подумать над тем, как побудить украинцев рожать в послевоенный период. Пока же Минсоцполитики сосредоточено на поддержке уже мотивированных.

"Планируем сочетать и программы финансовой поддержки для семей, которые гарантированы государством, и программы мягкой поддержки. То, что будет помогать и сохранять ресурсность для семей. Стоит посмотреть на те программы Минсоцполитики, которые уже есть, и понять, где можно получить помощь и в какой ситуации можно получить помощь", - говорит заместитель министра социальной политики Украины Ульяна Токарева.

Сумма выплаты за рождение ребенка пока не изменилась - это 41 тысяча гривен. А вот наполнение пакета малыша с 1 января - стало другим. Повысилась и его стоимость - до 7 700 гривен.

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Напомним, по данным демографов, если война в Украине закончится в конце 2024 или в 2025 году, то через 15 лет после этого численность населения будет составлять примерно 30,5 млн человек.

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