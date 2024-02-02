"Абсолютно опустошен": Фьюри извинился за срыв боя против Усика

"Цыганский король" заверил, что будет усердно работать над тем, чтобы поединок состоялся, как только его глаз заживет.

Обладатель титула WBC в суперяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал срыв объединительного поединка против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

В своем тренировочном лагере "Цыганский король" получил рассечение во время спарринга, в результате чего бой отложили не неопределенный срок.

"Я абсолютно опустошен, учитывая, как долго я готовился к этому бою и в какой отличной форме нахожусь. Мне жаль всех, кто участвовал в этом грандиозном событии, и я буду усердно работать над переносом даты боя, как только глаз заживет.

Я могу лишь извиниться перед всеми, кого это коснулось, включая мою собственную команду, команду Усика, бойцов андеркарда, спонсоров и болельщиков, а также наших хозяев и моих друзей из Саудовской Аравии", – приводит слова Фьюри пресс-служба Queensberry Promotions.

Поединок Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Пока неизвестно, на какую дату перенесен долгожданный бой.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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