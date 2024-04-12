В центре Киева возник пожар в популярном заведении: видео

В помещении заведения было сильное задымление, посетителям пришлось его срочно покинуть.
Вечером в пятницу, 12 апреля, в центральной части Киева на Контрактовой площади возник пожар в популярном заведении сети "This is Пивбар".
Видео с места происшествия публикуют в соцсетях.
Как сообщили корреспонденту ТСН.ua в ГСЧС Киева, пожар удалось быстро потушить, огонь охватил территории всего 5 квадратных метров. Однако в помещении заведения было сильное задымление, посетителям пришлось его срочно покинуть.
В результате инцидента обошлось без пострадавших.
Причины возгорания будут выяснять правоохранители.
Напомним, ранее в столице на пустыре на улице Сырецкой нашли 20 урн с прахом умерших.
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