У центрі Києва виникла пожежа в популярному закладі: відео

У приміщені закладу було сильне задимлення, відвідувачам довелося його терміново покинути.

Увечері в п’ятницю, 12 квітня, в центральній частині Києва на Контрактовій площі виникла пожежа в популярному закладі мережі “ This is Пивбар”.

Відео з місця події публікують у соцмережах.

Як повідомили кореспонденту ТСН.ua у ДСНС Києва, пожежу вдалося швидко загасити, вогонь охопив території всього 5 квадратних метрів. Однак у приміщені закладу було сильне задимлення, відвідувачам довелося його терміново покинути.

Внаслідок інциденту обійшлося без постраждалих.

Причини займання будуть з’ясовувати правоохоронці.

У центрі Києва виникла пожежа в популярному закладі

Нагадаємо, раніше у столиці на пустирі на вулиці Сирецькій знайшли 20 урн із прахом померлих.

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