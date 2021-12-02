В центре Тернополя нашли мертвой 16-летнюю девушку: подробности трагедии

Прибывшие на место трагедии медики лишь констатировали смерть девушки.

В Тернополе утром, 1 декабря, на улице Воинов дивизии "Галичина" нашли мертвой 16-летнюю девушку. По предварительным данным, она совершила самоубийство.

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Информацию об этом в комментарии ТСН.ua подтвердил пресс-секретарь Нацполиции Тернопольской области Сергей Крета.

"Эта информация соответствует действительности. У полиции есть основания предполагать, что это было самоубийство. Продолжается следствие", — сказал Сергей Крета.

По данным издания poglyad.te.ua, 16-летняя девушка прыгнула с железнодорожного моста 1 декабря в 6:00. Покойная училась в одном из училищ Тернополя. Прибывшие на место трагедии медики лишь констатировали смерть девушки.

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