В Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в дерево: есть травмированные

В Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в дерево: есть травмированные

Сейчас эксперты должны проверить и сам трамвай, и рельсы.

В Харькове трамвай снесло с колеи и он врезался в дерево — предварительно четыре человека получили травмы.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

В центре Харькова, на улице Молочной, трамвай сошел с путей. На месте до сих пор работают полицейские, они выясняют все обстоятельства ДТП. Изуродованный вагон еще не убрали с дороги, поэтому машины стали в пробку и едва проезжают. Стоят и остальные трамваи.

Предварительно известно, что прямо во время движения трамвай развернуло. На полной скорости несколькотонный вагон вогнался в дерево. От сильного удара вылетели стекла. В тот момент внутри было около двадцати пассажиров. Скорую на место вызвали свидетели. На место сразу приехало две бригады.

В Харькове в аварию попал трамвай – 4 человека получили травмы | Новости Украины

«Женщине плохо было, она сидела на последнем сиденье. Трем людям было плохо. Два парня возле нас еще стояли, одну руку порезало о стекло, а у другого — нос был разбит», — рассказывает свидетель.

Что касается количества пострадавших, то эти данные разнятся. Медики скорой говорят, что предварительно травмировались четыре пассажира. У них диагностировали ушибы и синяки. В патрульной полиции отмечают, что пострадали два человека.

Относительно причин аварии – рассматривают разные. Предварительно гололеда нет, поэтому погодные условия не могли вызвать аварию. Сейчас эксперты должны проверить и сам трамвай, и рельсы.

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