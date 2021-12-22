В Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в дерево: есть травмированные

Сейчас эксперты должны проверить и сам трамвай, и рельсы.
В Харькове трамвай снесло с колеи и он врезался в дерево — предварительно четыре человека получили травмы.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
В центре Харькова, на улице Молочной, трамвай сошел с путей. На месте до сих пор работают полицейские, они выясняют все обстоятельства ДТП. Изуродованный вагон еще не убрали с дороги, поэтому машины стали в пробку и едва проезжают. Стоят и остальные трамваи.
Предварительно известно, что прямо во время движения трамвай развернуло. На полной скорости несколькотонный вагон вогнался в дерево. От сильного удара вылетели стекла. В тот момент внутри было около двадцати пассажиров. Скорую на место вызвали свидетели. На место сразу приехало две бригады.
«Женщине плохо было, она сидела на последнем сиденье. Трем людям было плохо. Два парня возле нас еще стояли, одну руку порезало о стекло, а у другого — нос был разбит», — рассказывает свидетель.
Что касается количества пострадавших, то эти данные разнятся. Медики скорой говорят, что предварительно травмировались четыре пассажира. У них диагностировали ушибы и синяки. В патрульной полиции отмечают, что пострадали два человека.
Относительно причин аварии – рассматривают разные. Предварительно гололеда нет, поэтому погодные условия не могли вызвать аварию. Сейчас эксперты должны проверить и сам трамвай, и рельсы.
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