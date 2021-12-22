У Харкові трамвай зійшов із рейок і врізався в дерево: є травмовані

Нині експерти мають перевірити і сам трамвай, і колії.
У Харкові трамвай знесло з колії і він врізався у дерево - попередньо четверо людей зазнали травм.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
У середмісті Харкова, на вулиці Молочній, трамвай зійшов із колій. На місці й досі працюють поліцейські, вони з'ясовують всі обставини ДТП. Понівечений вагон ще не прибрали з дороги, тож автівки стали в затор і ледь проїжджають. Стоять і решта трамваїв.
Попередньо відомо, що просто під час руху трамвай розвернуло. На повній швидкості кількатонний вагон увігнався в дерево. Від сильного удару повилітали шибки. На той момент усередині було близько двадцяти пасажирів. Швидку на місце викликали свідки. На місце одразу приїхало аж дві бригади.
«Жінці погано було, вона сиділа на останньому сидінні. Трьом людям погано було. Два хлопці біля нас ще стояли, одну руку порізало об скло, а в іншого - ніс був розбитий», - розповідає свідок.
Щодо кількості постраждалих, то ці данні різняться. Медики швидкої кажуть, що попередньо травмувалося четверо пасажирів. У них діагностували забої та синці. Натомість у патрульній поліції зазначають, що постраждало двоє людей.
Щодо причин аварії - розглядають різні. Попередньо ожеледиці нема, тож погодні умови не могли викликати аварію. Нині експерти мають перевірити і сам трамвай, і колії.
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