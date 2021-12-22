У Харкові трамвай зійшов із рейок і врізався в дерево: є травмовані

У Харкові трамвай зійшов із рейок і врізався в дерево: є травмовані

Нині експерти мають перевірити і сам трамвай, і колії.

У Харкові трамвай знесло з колії і він врізався у дерево - попередньо четверо людей зазнали травм.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

У середмісті Харкова, на вулиці Молочній, трамвай зійшов із колій. На місці й досі працюють поліцейські, вони з'ясовують всі обставини ДТП. Понівечений вагон ще не прибрали з дороги, тож автівки стали в затор і ледь проїжджають. Стоять і решта трамваїв.

Попередньо відомо, що просто під час руху трамвай розвернуло. На повній швидкості кількатонний вагон увігнався в дерево. Від сильного удару повилітали шибки. На той момент усередині було близько двадцяти пасажирів. Швидку на місце викликали свідки. На місце одразу приїхало аж дві бригади.

У Харкові в аварію потрапив трамвай – 4 людей зазнали травм | Новини України

«Жінці погано було, вона сиділа на останньому сидінні. Трьом людям погано було. Два хлопці біля нас ще стояли, одну руку порізало об скло, а в іншого - ніс був розбитий», - розповідає свідок.

Щодо кількості постраждалих, то ці данні різняться. Медики швидкої кажуть, що попередньо травмувалося четверо пасажирів. У них діагностували забої та синці. Натомість у патрульній поліції зазначають, що постраждало двоє людей.

Щодо причин аварії - розглядають різні. Попередньо ожеледиці нема, тож погодні умови не могли викликати аварію. Нині експерти мають перевірити і сам трамвай, і колії.

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