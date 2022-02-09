В Испании спасали украинцев с собаками, застрявшими на яхте у берега

В Испании спасали украинцев с собаками, застрявшими на яхте у берега

Сильный ветер сбивал вертолет, поэтому добираться до яхты решили на лодке.

Операция по спасению украинцев в Испании: судно под флагом Гибралтара село на мель рядом с пляжем курортной Гранады. На борту были украинцы – брат с сестрой и француз. А еще две собаки.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

В Испанских медиа пишут, что "морская авария" произошла из-за поломки яхты. Судно потеряло курс и застряло недалеко от берега. Спасательная операция длилась три часа, привлекли и полицию, и гражданскую гвардию, и Красный крест, и пожарных, и морскую спасательную службу.

Сильный ветер сбивал вертолет, тогда добираться до яхты решили на лодке. Больше спасателям ломать голову над тем, как вытащить двух мастифов. Для них смастерили специальный жгут. Спускали команду поочередно: один человек, одно животное и так пока не достали всех.

Спасенные будут ночевать в местном отеле, а яхта будет под охраной, чтобы никто не разворовал недешевое судно.

«Нам пришлось много импровизировать на тему собак и изобрести какие-то подручные средства, которые «запрягать» и безопасно опускать. Но вы видели, что это было сделано спокойно, медленно. Мы учитывали волны и ритм моря, чтобы понять, когда мы сможем опустить собак вниз. И кажется, у них все хорошо», – говорит спасатель Эмилио Лопез.

В Испании судно уселось на мель - спасли украинцев, француза и двух собак | Новости мира

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