В Іспанії рятували українців з собаками, які застрягли на яхті біля берега

В Іспанії рятували українців з собаками, які застрягли на яхті біля берега

Сильний вітер збивав гелікоптер, тож діставатися яхти вирішили човном.

Операція з порятунку українців в Іспанії: судно під прапором Гібралтару сіло на мілину поруч з пляжем курортної Гранади. На борту були українці - брат із сестрою, та француз. А ще дві собаки.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

В Іспанських медіа пишуть, що "морська аварія" сталася через поломку яхти. Судно втратило курс і застрягло неподалік берега. Рятувальна операція тривала три години, залучили і поліцію, і цивільну гвардію, і Червоний хрест, і пожежників, і морську рятувальну службу.

Сильний вітер збивав гелікоптер, тож діставатися яхти вирішили човном. Найбільше рятувальникам довелося ламати голову над тим, як витягнути двох мастифів. Для них змайстрували спеціальний джгут. Спускали команду по черзі: одна людина, одна тварина, і так, поки не дістали усіх.

Врятовані ночуватимуть у місцевому готелі, а яхта буде під охороною, щоб ніхто не розікрав недешеве судно.

«Нам довелося багато імпровізувати на тему собак і винайти якісь підручні засоби, що їх «запрягати» і безпечно опускати. Але ви бачили, що це було зроблено спокійно, повільно. Ми зважали на хвилі і ритм моря, щоб зрозуміти, коли ми зможемо опустити собак вниз. І здається, у них все добре», - каже рятувальник Еміліо Лопез.

В Іспанії судно сіло на мілину - врятували українців, француза та двох собак | Новини світу

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