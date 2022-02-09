5 екзотичних книжок, які варто прочитати

Урбаністичний роман і фольклорна фантастика, альтернативна історія і соціальна драма - хоч би в яких жанрах і стилях працювали автори цих книжок, головне для читача одне. А саме - майстерність, з якою вони утримують нашу увагу, пропонуючи насолоду від екзотичного чтива.

Бернардін Еварісто. Дівчина, жінка, інакша. - Х.: Фабула, 2021

Роман відомої британської письменниці складається з 12 історій різних жінок, здебільшого чорношкірих англійок. Не поєднані загальним сюжетом, ці історії, як і життєві дороги героїнь, тонко й вигадливо переплетені, що підкреслено химерною графікою роману. Режисерка і вчителька, банкірка і прибиральниця, фермерка і небінарна особа зі світу соцмедіа - всі вони прагнуть свого і сподіваються знайти відповіді на питання, хто вони і звідки, чого варті і куди йти далі. Затяті феміністки і покірні дружини - вони знають собі ціну і розчарувалися в житті. Авторка переконливо говорить від імені кожної, не стаючи ні на чий бік, не намагаючись пропагувати, тож читач сам може вибрати, чий голос йому ближче. "Домінік усвідомила свою сексуальну орієнтацію ще в підлітковому віці та мудро тримала це в секреті, бо не була певна, як відреагують її друзі та рідні, а ставати вигнанкою їй не хотілося… - дізнаємося ми про одну з героїнь роману, - вона спробувала кілька разів з хлопцями їм сподобалося… вона ж терпіла… у віці шістнадцяти років, прагнучи стати актрисою, вона вирушила до Лондона, де люди з гордістю заявляють про свою аутсайдерську ідентичність за допомогою значків… вона спала просто під арками набережної Вікторії, а то й під дверима магазинів уздовж вулиці Стренд, якось її допитали працівники житлової асоціації темношкірих, яким вона збрехала й плакалася, що втекла з дому, бо батько бив її… службовця з Ямайки це не вразило, тож ти кажеш, що тебе били?"

Джон П. Стрелекі. Третій візит до кафе на краю світу. - Х.: Vivat, 2021

Автор цієї книжки - популярний американський письменник, продажі книжок якого перевищили позначку в 6 мільйонів примірників, його твори перекладено 42 мовами. За сюжетом його нового роману, кафе на краю світу допоможе тим, хто заблукав, і якраз гроза й буря зводять двох таких подорожніх - Джона і Ханну. Востаннє Джон був у цьому закладі десять років тому. Тепер він уже не наївний юнак, а людина, якій доводиться миритися з плином часу. Ханна ж тут уперше; їй п’ятнадцять, і вона поки що боїться відповідати на запитання в незвичному меню: "Чому ви тут?", "Чи боїтеся ви смерті?", "Чи вдоволені ви?". І Джонові, і Ханні, і читачам випаде нагода замислитися й переглянути свої відповіді на них. Віднайти себе, зрозуміти, що з часом пріоритети змінюються, прийняти все, що підносить нам життя, та мати сили зіткнутися з найболючішими темами - ось що дарує своїм відвідувачам кафе. Сподіваємося, ви ознайомилися з меню і вже готові замовити смачну відповідь на те, що давно вас турбує…

Юн Ха Лі. Драконова перлина. - К.: Жорж, 2021

Ця незвична книжка - екзотичне поєднання корейського фольклору, магії та наукової фантастики. Її головна героїня на ім’я Мін - звичайнісінька дівчинка-підліток, котра мешкає з родиною на занедбаній курній планеті Чінджу. І, звісно ж, як і будь-яка лисиця, вона може перекидатися на що завгодно: людину, тварину, навіть стіл у їдальні. І так, вона має силу Чарів, тобто може керувати людськими емоціями та змушувати людей бачити те, чого насправді немає. Однак не все так круто, якщо ти застрягла в маленькому куполоподібному будинку, щоночі спиш із кузинами в заюрбленій спільній кімнаті, а вони ще й хроплять, а ти, крім того, кожнісінького дня мусиш лагодити конденсатори в гідропонічному пристрої. Мін відчайдушно прагне вступити до Космічних сил, як і її старший брат Чун, аби на власні очі побачити Тисячу світів та пережити неймовірні пригоди!

Зваба і блакить. Чуттєва література українського модернізму. - К.: Стилет і стилос, 2021

У цій антології чуттєвої літератури українського модернізму химерним чином поєдналися поетично-прозовий "Блакитний роман" Гната Михайличенка з віршами Олени Теліги, Богдана-Ігоря Антонича, Євгена Плужника, Майка Йогансена, Наталі Лівицької-Холодної, Олекси Стефановича і багатьох інших поетів і поеток того часу. Укладачі недаремно зауважують, що антологія підкреслює чуттєвість української літератури і показує, що українські модерністи - це неабияк звабливо. А ще нагадують, що автори і авторки цієї збірки мають особисті зв’язки одне з одним. До прикладу, Олена Теліга вела інтимне листування з Наталею Лівицькою-Холодною. В останню натомість був закоханий Євген Маланюк, тоді як Олені Телізі присвячував доволі відверті вірші Леонід Мосендз. Про присвяти Антонича і Семенка і досі сперечаються літературознавці, а у двадцятих уся харківська літературна тусівка пліткувала про шрам від кігтів тигра над колінцем Раїси Троянкер. І це справді звабливо, і могло би бути доповнене віршами Христі Алчевської, якій листувала Ольга Кобилянська, або того ж Михайла Зерова, якщо у збірці є Павло Филипович і Юрій Клен, а також учень Алчевської - Гнат Михайличенко. Та й харківська тусівка пліткувала не лише про шрами на тілі Раї Троянкер, але й зарубки на серці її численних коханців.

Ерік Б. Хадспет. Воскреситель: Анатомія фантастичних істот. - К.: BookChef, 2021

За сюжетом цього роману, надворі друга половина XIX століття, часи зародження сучасної медицини, коли на заваді дослідженням стають гласні й негласні перепони, породжені забобонами, як-от законодавчі обмеження щодо роботи з людськими трупами. Проте лікарі все ж таки удосконалюють хірургію та анестезію, гігієну в медицині та знання про причини хвороб. У цих умовах і зростає юний геній медицини Спенсер Блек. Він рано втратив батьків, однак здобув освіту в Академії медицини, а згодом своїми успіхами підняв її престиж до неймовірних висот. Блек зосереджується на незвичайній темі - вроджених патологіях людського організму. Розділити зрослі пальці? Видалити зайву руку? Для Спенсера Блека немає нічого неможливого! Згодом наполеглива праця приносить йому визнання і гроші. У цей період він зустрічає однодумницю й кохану людину. Однак щасливе сімейне життя лікаря триває недовго. А все через його хворобливу одержимість роботою. Також однією із найсуперечливіших його гіпотез є: а що, як стародавні міфи правдиві? Що, як істоти, які наразі існують лише у світових легендах, жили насправді й були нашими предками? Що, як пам’ять про їхню будову досі проявляється в тілах окремих людей? Неприйняття з боку наукової спільноти не спиняє Блека, і він вирішує повідомити свої ідеї широкому загалу через мистецтво. Видовищні шоу, майстерно виготовлені опудала, дивовижні операції просто на сцені - усе, щоб показати, якою могла бути стародавня фауна...

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