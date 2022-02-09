5 экзотических книг, которые следует прочитать

Урбанистический роман и фольклорная фантастика, альтернативная история и социальная драма — в каких бы жанрах и стилях ни работали авторы этих книг, главное, для читателя одно. А именно – мастерство, из которого они удерживают наше внимание, предлагая наслаждение от экзотического чтива.

Бернардин Эваристо. Девушка, женщина, иная. – Х.: Фабула, 2021

Роман известной британской писательницы состоит из 12 историй разных женщин, в основном чернокожих англичанок. Не совмещенные общим сюжетом, эти истории, как и жизненные дороги героинь, тонко и затейливо переплетены, что подчеркнуто причудливой графикой романа. Режиссер и учительница, банкирша и уборщица, фермер и небинарное лицо из мира соцмедиа – все они стремятся к своему и надеются найти ответы на вопрос, кто они и откуда, чего стоят и куда идти дальше. Упорные феминистки и покорные жены – они знают себе цену и разочаровались в жизни. Автор убедительно говорит от имени каждой, не вставая ни на чью сторону, не пытаясь пропагандировать, так что читатель сам может выбрать, чей голос ему ближе. "Доминик осознала свою сексуальную ориентацию еще в подростковом возрасте и мудро держала это в секрете, потому что не была уверена, как отреагируют ее друзья и родные, а становиться изгнанкой ей не хотелось… — узнаем мы об одной из героинь романа, — она попробовала несколько раз с ребятами, им понравилось… она же терпела… в возрасте шестнадцати лет, стремясь стать актрисой, она отправилась в Лондон, где люди с гордостью заявляют о своей аутсайдерской идентичности с помощью значков… она спала прямо под арками набережной Виктории, а то и под дверью магазинов вдоль улицы Стренд, как-то ее допросили работники жилищной ассоциации темнокожих, которым она соврала и плакалась, что сбежала из дома, потому что отец бил ее ... служащего из Ямайки это не поразило, так что ты говоришь, что тебя били?"

Джон П. Стрелки. Третий визит в кафе на краю света. – Х.: Vivat, 2021

Автор этой книги – популярный американский писатель, продажи книг которого превысили отметку в 6 миллионов экземпляров, его произведения переведены на 42 языка. По сюжету его нового романа, кафе на краю света поможет заблудившимся, и как раз гроза и буря сводят двух таких путников — Джона и Ханну. В последний раз Джон был в этом заведении десять лет назад. Теперь он уже не наивный юноша, а человек, которому приходится мириться с течением времени. Ханна здесь впервые; ей пятнадцать, и она пока что боится отвечать на вопросы в необычном меню: "Почему вы здесь?", "Боитесь ли вы смерти?", "Удовлетворены ли вы?". И Джону, и Ханни, и читателям представится возможность задуматься и пересмотреть свои ответы на них. Найти себя, понять, что со временем приоритеты меняются, принять все, что преподносит нам жизнь, и иметь силы столкнуться с самыми болезненными темами – вот что дарит своим посетителям кафе. Надеемся, вы ознакомились с меню и уже готовы заказать вкусный ответ на то, что давно вас беспокоит.

Юн Ха Ли. Драконья жемчужина. – К.: Жорж, 2021

Эта необычная книга – экзотическое сочетание корейского фольклора, магии и научной фантастики. Ее главная героиня по имени Мин — самая обычная девочка-подросток, проживающая с семьей на заброшенной пыльной планете Чинджу. И, конечно, как и любая лиса, она может превращаться во что угодно: человека, животное, даже стол в столовой. И да, она имеет силу Чаров, то есть может управлять человеческими эмоциями и заставлять людей видеть то, чего на самом деле нет. Однако не все так круто, если ты застряла в маленьком куполообразном доме, каждую ночь спишь с кузинами в общей комнате, а они еще и храпят, а ты, кроме того, каждый день должен чинить конденсаторы в гидропоническом устройстве. Мин отчаянно стремится вступить в Космические силы, как и ее старший брат Чун, чтобы собственными глазами увидеть Тысячу миров и пережить невероятные приключения!

Обольщение и голубизна. Чувственная литература украинского модернизма. – К.: Стилет и стилос, 2021

В этой антологии чувственной литературы украинского модернизма причудливым образом соединились поэтически-прозаический "Голубой роман" Гната Михайличенко со стихами Елены Телиги, Богдана-Игоря Антонича, Евгения Плужника, Майка Йогансена, Натальи Ливицкой-Холодной. Составители не зря отмечают, что антология подчеркивает чувственность украинской литературы и показывает, что украинские модернисты — это очень привлекательно. А еще напоминают, что автор этого сборника имеют личные связи друг с другом. К примеру, Елена Телига вела интимную переписку с Натальей Ливицкой-Холодной. В последнюю был влюблен Евгений Маланюк, тогда как Елене Телиге посвящал довольно откровенные стихи Леонид Мосендз. О посвящениях Антонича и Семенко до сих пор спорят литературоведы, а в двадцатых вся харьковская литературная тусовка сплетничала о шраме от когтей тигра над коленкой Раисы Троянкер. И это действительно обольстительно, и могло бы быть дополнено стихами Христи Алчевской, которой писала Ольга Кобылянская, или того же Михаила Зерова, в сборнике есть Павел Филиппович и Юрий Клен, а также ученик Алчевской – Игнат Михайличенко. Да и харьковская тусовка сплетничала не только о шрамах на теле Раи Троянкер, но и зарубках на сердце ее многочисленных любовников.

Эрик Б. Хадспет. Воскреситель: Анатомия фантастических существ. – К.: BookChef, 2021

По сюжету этого романа, на улице вторая половина XIX века, времена зарождения современной медицины, когда препятствием исследованиям становятся гласные и негласные преграды, порожденные предрассудками, например, законодательные ограничения по работе с человеческими трупами. Однако врачи все же усовершенствуют хирургию и анестезию, гигиену в медицине и знания о причинах болезней. В этих условиях и растет юный гений медицины Спенсер Блэк. Он рано потерял родителей, однако получил образование в Академии медицины, а впоследствии своим успехом поднял ее престиж до невероятных высот. Блэк сосредотачивается на необычной теме – врожденных патологиях человеческого организма. Разделить сросшиеся пальцы? Удалить лишнюю руку? Для Спенсера Блэка нет ничего невозможного! Впоследствии упорный труд приносит ему признание и деньги. В этот период он встречает единомышленника и любимого человека. Однако счастливая семейная жизнь врача длится недолго. А все из-за его болезненной одержимости работой. Также одна из самых противоречивых его гипотез: а что если древние мифы правдивы? Что, если существа, которые существуют только в мировых легендах, жили на самом деле и были нашими предками? Что, если память об их строении до сих пор проявляется в телах отдельных людей? Неприятие со стороны научного сообщества не останавливает Блэка, и он решает сообщить свои идеи широкой общественности через искусство. Зрелищные шоу, мастерски изготовленные чучела, удивительные операции прямо на сцене — все, чтобы показать, какой могла быть древняя фауна...

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