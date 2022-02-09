Рівень антисемітизму в Україні залишився без змін – звіт

За рік поменшало випадків антисемітизму, пов'язаних з насильством. / УНІАН

У 2021 році в України зафіксували на три випадки антисемітизму більше, ніж попереднього року.

В Україні за 2021 рік зафіксували 52 випадки антисемітизму. Це на три випадки більше, ніж 2020 року, тож цю різницю можна вважати похибкою.

Про це повідомила Об'єднана єврейська громада України за підсумками звіту "Антисемітизм в Україні-2021".

Там уточнили, що за рік поменшало випадків, пов'язаних з насильством. Водночас хоч і були зазіхання на синагоги, проте вони завдали набагато меншої шкоди і не супроводжувалися фізичними нападами.

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"Водночас негативною тенденцією можна вважати зростання кількості актів антисемітського вандалізму, пік яких припав на момент святкування Хануки ­– тоді постраждало 6 ханукій та меморіал у Лисичанську", – зазначається в повідомленні ОЄГУ.

Водночас організація привітала ухвалення закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні". В ОЄГУ сподіваються, що наступним етапом з боку законодавчої гілки влади у боротьбі з антисемітизмом стане остаточне ухвалення законопроєкту №5110, який вносить фразу "прояв антисемітизму" до статті 161 Кримінального кодексу України.

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