Уровень антисемитизма в Украине остался без изменений – отчет

За год стало меньше случаев антисемитизма, связанных с насилием / УНИАН

В 2021 году в Украине зафиксировали на три случая антисемитизма больше, чем в прошлом году.

В Украине за 2021 год зафиксировали 52 случая антисемитизма. Это на три случая больше, чем в 2020 году, поэтому эту разницу можно считать погрешностью.

Об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины по итогам отчета "Антисемитизм в Украине-2021".

Там уточнили, что за год стало меньше случаев, связанных с насилием. В то же время, хотя и были посягательства на синагоги, однако они нанесли гораздо меньший вред и не сопровождались физическими нападениями.

"В то же время негативной тенденцией можно считать рост количества актов антисемитского вандализма, пик которых пришелся на момент празднования Хануки — тогда пострадали 6 ханукий и мемориал в Лисичанске", — отмечается в сообщении ОЕОУ.

В то же время организация приветствовала принятие закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине". В ОЕОУ надеются, что следующим этапом со стороны законодательной ветви власти по борьбе с антисемитизмом станет окончательное принятие законопроекта №5110, который вносит фразу "проявление антисемитизма" в статью 161 Уголовного кодекса Украины.

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