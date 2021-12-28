В Николаеве горел грузовой бус с новогодними елками

Огонь угрожал целому рынку.
В Николаеве горел грузовой бус с привезенными на продажу новогодними елками, разгрузить их так и не успели.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
Вспыхнуло мгновенно – огонь быстро охватил весь микроавтобус и опрокинулся на соседнюю машину.
Рядом рынок, чтобы огонь не пошел дальше, пожар гасили сразу два отделения ГСЧС.
Причина возгорания пока неизвестна. Никто из людей не пострадал.
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