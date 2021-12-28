В Николаеве горел грузовой бус с новогодними елками

В Николаеве горел грузовой бус с новогодними елками

Огонь угрожал целому рынку.

В Николаеве горел грузовой бус с привезенными на продажу новогодними елками, разгрузить их так и не успели.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Вспыхнуло мгновенно – огонь быстро охватил весь микроавтобус и опрокинулся на соседнюю машину.

Рядом рынок, чтобы огонь не пошел дальше, пожар гасили сразу два отделения ГСЧС.

Причина возгорания пока неизвестна. Никто из людей не пострадал.

Читайте также:

Во Львове в пожаре погибли три человека

Из-за прорыва дамб в Бразилии смыло десять тысяч домов

"Паника и испуг безосновательны": в Минобороны отреагировали на петицию об отмене военного учета женщин