В Турции паводки, а в Италии — пожары: как природа испытывает Европу

В Турции паводки, а в Италии — пожары: как природа испытывает Европу

Турция, которая еще недавно страдала от лесных пожаров, теперь ликвидирует последствия наводнений.

В Турции возросло число погибших во время мощных паводков на севере страны. По последним данным, непогода унесла 27 жизней. Из затопленных домов эвакуировали 1700 человек.

Об этом говорится 13 августа в сюжете ТСН.19:30.

По подсчетам властей, во время наводнения в регионе обрушилось 5 мостов, а еще два нуждаются в ремонте. Десятки турецких поселков до сих пор без электричества, не восстановили сообщения и на нескольких размытых наводнением дорогах.

Новости мира: в Турции возросло число погибших во время мощных паводков на севере страны

Горит под Этной на Сицилии — огонь лесных пожаров достался парке возле знаменитого итальянского вулкана. Пылает на горе Сан-Лео, что за два десятка километров от Этны. Пламя уничтожило уже несколько гектаров леса. Пришлось эвакуировать прилегающий к парку туристический центр и рестораны. Пока чрезвычайникам удается сдерживать огонь. Впрочем, сильная жара, которая мешает тушить пожары, может изменить ситуацию.

Напомним, что Турцию после пожаров накрыли ужасные наводнения.

Ранее в Турции длительное время боролись с лесными пожарами.

Владимир Зеленский даже поручил помочь Турции в тушении пожаров.

в тушении пожаров. Два украинских самолета тушили огонь в окрестностях Анталии.

За это президент страны Реджеп Эрдоган выразил благодарность.

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