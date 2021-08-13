В Турции паводки, а в Италии — пожары: как природа испытывает Европу

Турция, которая еще недавно страдала от лесных пожаров, теперь ликвидирует последствия наводнений.
В Турции возросло число погибших во время мощных паводков на севере страны. По последним данным, непогода унесла 27 жизней. Из затопленных домов эвакуировали 1700 человек.
Об этом говорится 13 августа в сюжете ТСН.19:30.
По подсчетам властей, во время наводнения в регионе обрушилось 5 мостов, а еще два нуждаются в ремонте. Десятки турецких поселков до сих пор без электричества, не восстановили сообщения и на нескольких размытых наводнением дорогах.
Горит под Этной на Сицилии — огонь лесных пожаров достался парке возле знаменитого итальянского вулкана. Пылает на горе Сан-Лео, что за два десятка километров от Этны. Пламя уничтожило уже несколько гектаров леса. Пришлось эвакуировать прилегающий к парку туристический центр и рестораны. Пока чрезвычайникам удается сдерживать огонь. Впрочем, сильная жара, которая мешает тушить пожары, может изменить ситуацию.
Напомним, что Турцию после пожаров накрыли ужасные наводнения.
Ранее в Турции длительное время боролись с лесными пожарами.
- Владимир Зеленский даже поручил помочь Турции в тушении пожаров.
- Два украинских самолета тушили огонь в окрестностях Анталии.
- За это президент страны Реджеп Эрдоган выразил благодарность.