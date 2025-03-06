В Украине мать до смерти "залечила" ребенка: что она делала

Мать мальчика обвинили в том, что она вовремя не вызывала медиков и занималась самолечением своего ребенка.

В Кривом Роге Днепропетровской области к 2 годам испытательного срока приговорили мать мальчика, который умер из-за самолечения

Об этом говорится в приговоре Октябрьского районного суда города Кривого Рога от 4 марта 2025 года.

По данным суда, 18 декабря 2023 года малолетний ребенок был под присмотром бабушки. Женщина позвонила своей дочери и рассказала, что мальчик заболел. У ребенка была высокая температура, вялость и боль в горле. Тогда же женщина не вызвала медиков и начала заниматься самолечением.

Однако состояние мальчика ухудшалось: температура поднялась до 40 градусов, появились высыпания и зуд по всему телу, раны с инфицированием, лихорадка, осложнения дыхания, боль в горле и отек шеи. По версии следствия, бабушка мальчика просила свою дочь вызвать скорую, однако она игнорировала это и продолжила заниматься самолечением.

Утром 24 декабря 2023 года состояние мальчика стало крайне тяжелым. Только тогда мать согласилась вызвать медиков. Ребенка срочно госпитализировали в реанимационное отделение в Днепре, однако в тот же день мальчик умер.

Причиной смерти ребенка стала "септическая форма скарлатины, которая имела тяжелое клиническое течение и осложнилась гнойным шейным лимфаденитом, аденофлегмоной поднижнечелюстных треугольников, переднего междуречья, что привело к развитию септицемической формы сепсиса и развитию синдрома полиогранной недостаточности". Медики были убеждены, что если бы к ним обратились раньше, то мальчика удалось бы спасти.

Мать обвинили по ст. 166 УК Украины - злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.

Во время досудебного следствия женщина вину признала и заключила соглашение с прокурором.

Женщину признали виновной и приговорили к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Полтавской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, проживавшего с 14-летней девушкой.

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