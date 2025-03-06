В Україні мати до смерті "залікувала" дитину: що вона робила

Матір хлопчика звинуватили у тому, що вона вчасно не викликала медиків та займалась самолікуванням своєї дитини.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині до 2 років іспитового терміну засудили матір хлопчика, який помер через самолікування

Про це йдеться у вироку Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу від 4 березня 2025 року.

За даними суду, 18 грудня 2023 року малолітня дитина була під наглядом бабусі. Жінка зателефонувала своїй донці та розповіла, що хлопчик захворів. У дитини була висока температура, млявість та біль у горлі. Тоді ж жінка не викликала медиків та почала займатись самолікуванням.

Проте стан хлопчика погіршувався: температура піднялась до 40 градусів, з'явились висипання та свербіння по всьому тілу, рани з інфікуванням, лихоманка, ускладнення дихання, біль у горлі та набряк шиї. За версією слідства, бабуся хлопчика просила свою доньку викликати швидку, проте вона ігнорувала це та продовжила займатись самолікуванням.

Зранку 24 грудня 2023 року стан хлопчика став вкрай важким. Лише тоді мати погодилась викликати медиків. Дитину терміново госпіталізували до реанімаційного відділення у Дніпрі, проте того ж дня хлопчик помер.

Причиною смерті дитини стала "септична форма скарлатини, що мала важкий клінічний перебіг та ускладнилась гнійним шийним лімфаденітом, аденофлегмоною піднижньощелепних трикутників, переднього межистіння, що призвело до розвитку септицемічної форми сепсису та розвитку синдрому поліогранної недостатності". Медики були переконані, що якби до них звернулись раніше, то хлопчика вдалось би врятувати.

Матір звинуватили за ст. 166 КК України - злісне невиконання батьками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового слідства жінка провину визнала та уклала угоду з прокурором.

Жінку визнали винною та засудили до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Полтавській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який проживав із 14-річною дівчиною і вона від нього народила дитину.

Читайте також: