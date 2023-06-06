"Вода уже подошла к окнам": жители Херсона о прорыве дамбы

В селе Тягинка Херсонской области, которое, по данным властей, является одним из пострадавших от подрыва дамбы Каховской ГЭС, уровень воды местами достиг окон частных домов.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал глава Бериславской РГА Херсонской области Владимир Литвинов.

"До последнего никто не верил, что они, оккупанты, совершат такое преступление. По состоянию на данный момент затоплено около 10 домов, уровень воды постоянно увеличивается, где-то он поднялся на 4-5 метров. Самую первую улицу, которую затопило — это улица Гагарина. Уровень воды постоянно поднимается, вода достигает окон. Мост, который ведет в Херсон – он полностью затоплен. Уехать из Тягинки в этом направлении невозможно, только с другого. Оттуда люди переселились к своим знакомым и соседям. Наблюдается подтопление возле села. Больше всего подтоплен левый берег, Новая Каховка. Она вообще вся под водой. В нашем районе обошлось без жертв. Работаем с волонтерами, которые завезут питьевую бутылированную воду, продукты", — рассказал Литвинов.

В свою очередь, глава Тягинской сельской военной администрации Бериславского района Раиса Пономаренко, так рассказала нам о ситуации в селе Тягинка: "Вода прибывает, есть подтопление. В настоящее время подтоплено около 35-40 домов, но это еще не точная информация".

На вопрос о ходе событий, Раиса Пономаренко ответила: "Взрыв был около 3 часов утра. Я вышла на улицу где-то в 3:20. Было непонятно, что именно произошло. Вода начала быстро прибывать, в 5 стало понятно, что была подорвана ГЭС".

Напомним, эколог рассказал о страшных последствиях после подрыва Каховской ГЭС.

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