Новый рекорд: как выглядит собака с самым длинным в мире языком (видео)

5-дюймовый (12,7 см) язык луизианской собаки официально занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный в мире.

Зои, помесь лабрадора и немецкой овчарки, стала рекордсменкой по длине языка среди ныне живущих собак после того, как ветеринар измерил расстояние от кончика ее морды до кончика языка.

Владельцы Зои, Седи и Дрю Уильямс рассказали, что взяли собаку, когда ей было всего 6 недель, и почти сразу же заметили ее очень длинный язык.

"Мы думали, что она обязательно дорастет до этого, но она, очевидно, этого не сделала. Она имеет огромный язык по сравнению с ее телом", — сказала Сэди в Книге рекордов Гиннеса.

Пара поделилась, что Зои пользуется популярностью у соседей.

"Иногда мы берем ее на прогулку, люди подходят к ней и хотят ее погладить", — сказал Дрю. "Мы предупреждаем их заранее: "Эй, она дружелюбна, но может пустить слюни на тебя". И время от времени она будет это делать, и у них на черных штанах останется большой след от слюны".

Зои превзошла прошлый рекорд 3,74 дюйма (9,4 см), установленный английским сетером по имени Бисби из Тусона, штат Аризона.

Напомним, рыбак шокировал пойманным "сомом-монстром" длиной почти три метра. Он поймал его в итальянской реке По.

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