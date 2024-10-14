Военный учет в Украине с 16 до 25 лет: все, что известно

Процесс учета призывников автоматизирован. Парням не нужно проходить медкомиссию, а все необходимые данные о них собираются из других реестров.

В августе Кабмин внес изменения в правила военного учета в Украине, которыми автоматизировал процесс учета призывников в возрасте 16-25 лет. Теперь эта категория граждан может встать на учет без прохождения ВВК.

О военном учете граждан Украины в возрасте с 16 до 25 лет читайте на ТСН.ua.

В середине августа Кабинет министров Украины принял постановление №932 о порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. Согласно документу, мужчины в возрасте от 16 до 25 лет автоматически будут становиться на военный учет в качестве призывников, в том числе и находящиеся за границей.

"Процесс учета призывников будет автоматизирован. Ребятам не придется проходить медицинскую комиссию, а все необходимые данные о них соберутся из других реестров. Это значительно сэкономит время как работникам ТЦК, так и ребятам, которые будут вставать на учет", — заявляла заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

В рамках этого постановления были введены еще два нововведения, связанные с военным учетом:

будут верифицированы данные по всем мужчинам с 16 до 60 лет за счет информационного взаимодействия с Государственной миграционной службой, Миньюстом и Администрацией Госпогранслужбы. Это поможет избежать ситуаций, когда повестки получают умершие или находящиеся под стражей, а также – исправить ошибки в персональных данных,

за счет информационного взаимодействия с Государственной миграционной службой, Миньюстом и Администрацией Госпогранслужбы. Это поможет избежать ситуаций, когда повестки получают умершие или находящиеся под стражей, а также – исправить ошибки в персональных данных, мужчины в возрасте с 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически будут внесены в реестр "Обериг" без прохождения ВВК. Это касается и тех, кто проживает за границей и оформляет себе паспорт в официальных украинских представительствах. Мужчины за границей будут проходить проверку своих военно-учетных документов через государственную электронную систему "Трембита". К слову, если из реестра "Обериг" поступят сведения о недействительности военно-учетного документа, работник обособленного подразделения сообщит об отказе в оформлении паспорта.

Как объяснили дополнительно в Донецком областном ТЦК и СП, правительственное постановление позволяет автоматически обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. Молодежь 17-25 лет сможет встать на учет без посещения военкоматов и прохождения медкомиссии. Информация будет собираться из государственных реестров, что сэкономит время для ТЦК и призывников.

Согласно постановлению правительства, взятие на военный учет украинцев с 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет осуществляется представителями ТЦК по месту жительства. Взятие на военный учет тех, у кого отсутствует зарегистрированное место жительства, будет осуществляться определенными Генштабом ТЦК.

Какие персональные данные о мужчинах 16-25 лет будут в реестре "Обериг"?

В реестре военнообязанных будет появляться следующая информация о мужчинах с 16 до 25 лет:

оцифрованный образ лица,

фамилия, имя, отчество,

дата рождения,

место рождения,

пол,

место жительства и место пребывания,

реквизиты внутреннего и загранпаспорта (серия и/или номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия),

сведения о гражданстве,

номер записи в Демографическом реестре (при наличии),

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии),

данные об оформлении документов для выезда за границу на ПМЖ или о возвращении в Украину,

сведения о дате последнего выезда за пределы Украины,

сведения о смерти или объявлении лица умершим.

Такая же информация в реестре "Обериг" будет и о мужчинах, отбывающих наказание.

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