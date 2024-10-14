Військовий облік в Україні від 16 до 25 років: усе, що відомо

Процес обліку призовників автоматизовано. Хлопцям не треба проходити медкомісію, а всі необхідні дані про них збираються з інших реєстрів.

У серпні Кабмін вніс зміни до правил військового обліку в Україні, якими автоматизував процес обліку призовників віком 16-25 років. Тепер ця категорія громадян може стати на облік без проходження ВЛК.

Про військовий облік громадян України віком від 16 до 25 років читайте на ТСН.ua.

У середині серпня Кабінет міністів України ухвалив постанову №932 про порядок реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Згідно з документом, чоловіки віком від 16 до 25 років автоматично ставатимуть на військовий облік як призовник, зокрема і ті, хто перебуває за кордоном.

"Процес обліку призовників буде автоматизовано. Хлопцям не доведеться проходити медичну комісію, а всі необхідні дані про них зберуться з інших реєстрів. Це значно заощадить час як працівникам ТЦК, так і хлопцям, які вставатимуть на облік", – заявляла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

У межах цієї постанови були запроваджені ще два нововведення, пов’язані з військовим обліком:

будуть верифіковані дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 років за рахунок інформаційної взаємодії з Державною міграційною службою, Мінʼюстом і Адміністрацією Держприкордонслужби. Це допоможе уникнути ситуацій, коли повістки отримують померлі або ті, хто перебуває під вартою, а також – виправити помилки у персональних даних,

за рахунок інформаційної взаємодії з Державною міграційною службою, Мінʼюстом і Адміністрацією Держприкордонслужби. Це допоможе уникнути ситуацій, коли повістки отримують померлі або ті, хто перебуває під вартою, а також – виправити помилки у персональних даних, чоловіки віком від 16 до 25 років, які оформлюватимуть паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру "Оберіг" без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном та оформлює собі паспорт в офіційних українських представництвах. Чоловіки закордоном проходитимуть перевірку чинності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему "Трембіта". До слова, якщо з реєстру "Оберіг" надійдуть відомості про недійсність військово-облікового документа, працівник відокремленого підрозділу повідомить про відмову в оформленні паспорта.

Як пояснили додатково у Донецькому обласному ТЦК та СП, урядова постанова дозволяє автоматично оновлювати дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Молодь 17-25 років зможе стати на облік без відвідування військкоматів і проходження медкомісії. Інформація збиратиметься з державних реєстрів, що заощадить час для ТЦК і призовників.

Відповідно до постанови уряду, взяття на військовий облік українців віком від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, до 25 років здійснюється представниками ТЦК за місцем проживання. Взяття на військовий облік тих, у кого відсутнє зареєстроване місце проживання, здійснюватимуть визначені Генштабом ТЦК.

Які персональні дані про чоловіків 16-25 років будуть у реєстрі "Оберіг"?

У реєстрі військовозобов'язаних з'являтиметься така інформація про чоловіків віком від 16 до 25 років:

оцифрований образ обличчя,

прізвище, ім'я, по батькові,

дата народження,

місце народження,

стать,

місце проживання та місце перебування,

реквізити внутрішнього та закордонного паспорта (серія та/або номер, дата видавання, орган, який видав, термін дії),

відомості про громадянство,

номер запису в Демографічному реєстрі (за наявності),

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності),

дані про оформлення документів для виїзду за кордон на ПМП або про повернення в Україну,

відомості про дату останнього виїзду за межі України,

відомості про смерть або оголошення особи померлою.

Така ж інформація у реєстрі "Оберіг" буде і про чоловіків, які відбувають покарання.

Читайте також: